Apa din fântână, taxată. Ce prevede, în realitate, proiectul de lege

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că românii nu vor fi taxați și nu riscă sancțiuni penale pentru folosirea apei din fântânile proprii, iar informațiile apărute în ultimele zile pe rețelele sociale sunt false.

Potrivit explicațiilor oferite de ministră, proiectul de lege aflat în transparență publică nu modifică regulile existente privind utilizarea fântânilor din gospodării.

Precizările vin după ce în spațiul public au circulat mesaje potrivit cărora persoanele care își folosesc propria fântână ar urma să fie taxate sau chiar pedepsite penal.

Ministerul Mediului susține că noul proiect legislativ urmărește combaterea infracțiunilor grave de mediu și transpunerea unei directive europene, fără a introduce obligații noi pentru proprietarii de fântâni destinate uzului gospodăresc.

Diana Buzoianu a explicat că Legea Apelor reglementează de mulți ani utilizarea fântânilor din gospodării și permite folosirea gratuită a apei pentru nevoile proprii.

Potrivit acesteia, apa poate fi utilizată fără contorizare și fără plata vreunei taxe pentru consumul casnic, inclusiv pentru băut, adăparea animalelor, udatul grădinii, spălat și alte activități gospodărești, în limita prevăzută de legislația în vigoare, de până la 17 metri cubi pe zi.

Ministra a subliniat că proiectul de lege publicat recent nu modifică aceste prevederi și că, pentru eliminarea oricăror interpretări, textul va face trimitere explicită la Legea Apelor.

Potrivit Ministerului Mediului, proiectul are ca obiect principal înăsprirea sancțiunilor pentru infracțiunile de mediu și introducerea unor noi fapte prevăzute de Directiva (UE) privind criminalitatea de mediu.

Una dintre noile infracțiuni vizează captarea ilegală a apei atunci când aceasta produce sau poate produce daune semnificative mediului ori resurselor de apă. Oficialii precizează că această prevedere nu se aplică fântânilor construite și utilizate legal în gospodării.

Diana Buzoianu a afirmat că măsura este destinată combaterii situațiilor în care captările ilegale lasă comunități întregi fără surse de apă, afectând atât populația, cât și mediul.

În mesajul public, ministra a susținut că informațiile potrivit cărora românii vor fi taxați pentru apa din fântână fac parte dintr-o campanie de dezinformare.

„Niște bandiți supărați că vor plăti scump pentru infracțiunile de mediu au început o campanie de fake news încercând să sperie lumea de bună credință”, a declarat Diana Buzoianu.

Aceasta a precizat că ministerul analizează împreună cu juriștii posibilitatea formulării unei plângeri penale împotriva persoanelor despre care consideră că au coordonat răspândirea informațiilor false, apreciind că amploarea fenomenului ridică inclusiv probleme de securitate națională.

În sprijinul clarificărilor oferite de Ministerul Mediului a venit și Administrația Națională „Apele Române”, care a transmis că cetățenii pot continua să construiască și să folosească gratuit fântâni pentru nevoile gospodăriei proprii.

Instituția precizează că proiectul legislativ nu transformă această activitate într-o infracțiune și nu introduce taxe pentru apa extrasă din fântânile utilizate în scop gospodăresc.

Reprezentanții administrației au calificat drept false informațiile potrivit cărora românii ar urma să fie obligați să plătească pentru apa din propria curte