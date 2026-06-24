Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri noi detalii despre conducta descoperită în luna martie pe plaja din Năvodari, în urma unor controale, și care deversa în mare. Potrivit acesteia, țeava era legată de o construcție aflată la rândul ei în ilegalitate, o cherhana ridicată pe un teren unde, conform documentelor, nu pot fi realizate construcții definitive. Prefectura Constanța a acționat în instanță Primăria Năvodari și firma care construia imobilul, pentru anularea autorizației de construcție.

Diana Buzoianu a revenit miercuri, într-o postare pe Facebook, asupra cazului conductei de la Năvodari, descoperită în luna martie. Ea a afirmat că instalația nu era un caz izolat, ci ducea către alte nereguli constatate ulterior de autorități.

„Mai ţineţi minte, da, ţeava care a făcut înconjurul internetului şi a împărţit lumea în două - şi erau câţiva oameni politici care argumentau solemn că nu e nicio problemă, că ştiu ei sigur că ducea în mare doar apă de epuisment (de şantier)? Ştiu precis că am folosit cuvântul porcării atunci. Şi porcăriile nu s-au terminat cu ţeava îngropată. Nu. Porcăriile abia începeau şi duceau către alte ilegalităţi mai mari. Pe scurt, ţeava provenea de la o clădire în construcţie ai cărei proprietari au fost de negăsit în martie, la vizita pe teren. Dar inspectorii ABADL şi Inspectoratul de Stat în Construcţii au mers şi ulterior pe teren şi ce să vezi? Ţeava era ataşată de un imobil cu funcţiunea de popas pescăresc - cherhana - care pare că are toate caracteristicile unei construcţii ilegale pe plajă”, a arătat, miercuri, Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook.

Diana Buzoianu a adăugat că Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat nereguli privind certificatul de urbanism și autorizația de construire emise de Primăria Năvodari. Certificatul de urbanism fusese emis în 2023, iar autorizația de construire în 2024.

Potrivit acesteia, Inspectoratul de Stat în Construcții a considerat că ambele documente sunt nelegale și a solicitat anularea lor.

”(...) în Certificatul de Urbanism se menţionează că acesta a fost emis în baza P.U.G., însă în PUG terenul face parte din zona de ţărm, în cadrul zonei tampon; terenul studiat a fost cuprins în zona de studiu a mai multor Planuri urbanistice zonale aprobate prin HCL. În aceste documentaţii de urbanism, pe planşele aferente, terenul studiat face parte din zona rezervată promenadă Năvodari/ teren rezervat promenadă Năvodari; în Certificatul de Urbanism se menţionează: Conform OUG nr. 202/2002, terenul se află în zona în care sunt interzise orice fel de construcţii definitive. Şi voi vedeţi în poză o construcţie modulară uşor demontabilă care nu e pe plajă, aşa-i?”, a continuat Buzoianu.

Potrivit ministrului interimar al Mediului, pe teren a fost descoperită o conductă îngropată ilegal, care ducea către o construcție ridicată într-o zonă unde documentele menționau explicit că nu pot fi făcute astfel de lucrări.

”Prefectura Constanţa a acţionat deja în judecată Primăria Năvodari şi societatea care construia acea cherhana, pentru anularea autorizaţiei de construcţie. Le mulţumesc pe această cale şi prefectului şi Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru că iau măsuri pentru a fi respectată legea. Eu n-am întors niciodată ochii de la porcării şi vă asigur că voi continua să acţionez la fel şi pe viitor”, a subliniat Diana Buzoianu.

În martie, Ministerul Mediului anunța că un rezervor de gaz a fost descoperit îngropat pe plaja din Năvodari. Acesta avea o capacitate de 2.600 de litri și fusese amplasat ilegal de operatorul economic care administra terasa din zonă.

Rezervorul a fost găsit după ce a fost avariat de un utilaj, în timpul unor lucrări de pregătire a plajei.

Ulterior, Diana Buzoianu anunța că, în urma controalelor, au fost descoperite și alte instalații îngropate ilegal pe plajele din Năvodari. Ea a precizat atunci că noile instalații ilegale depistate erau fose septice îngropate în nisip.