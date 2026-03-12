Instalații îngropate ilegal descoperite pe plajele din Năvodari. Ministrul Mediului anunță controale

Controalele declanșate pe litoral după descoperirea unui rezervor ilegal de gaz pe plaja din Năvodari au scos la iveală noi probleme. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat pe Facebook că inspectorii au identificat mai multe instalații îngropate ilegal în nisip, în urma verificărilor desfășurate în ultimele zile. De această dată, însă, nu au mai fost găsite alte rezervoare de gaz.

Acțiunea de control a fost realizată de inspectorii Administrația Bazinală de Apă Dobrogea‑Litoral, împreună cu specialiști ai Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea și echipe ale Sistemul de Gospodărire a Apelor Constanța.

Echipele au verificat mai multe zone de plajă din stațiunea Năvodari, după incidentul care a ridicat semne de întrebare privind modul în care au fost realizate unele amenajări de către operatorii economici din zonă.

Ministrul Mediului a făcut publice primele rezultate ale verificărilor. „Ce credeţi? Inspectorii ABA Dobrogea-Litoral au descoperit, împreună cu specialiştii ISU Dobrogea şi cu echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Constanţa, noi instalaţii îngropate ilegale. Din fericire nu au mai fost identificate rezervoare de gaz”, a scris aceasta.

Potrivit informațiilor prezentate de minister, instalațiile descoperite nu sunt rezervoare de combustibil, ci sisteme sanitare improvizate. Concret, este vorba despre mai multe fose septice îngropate direct în nisipul plajelor, fără autorizație.

„Vorbim deja de 3 fose identificate care fuseseră îngropate pe plajele din Năvodari şi 3 identificate pe plaja Margona. Deja o parte din ele au fost scoase de echipele de intervenţie. Urmează să fie luate măsuri pentru toate aceste situaţii”, a explicat ministrul.

Autoritățile spun că astfel de instalații pot reprezenta un risc pentru mediul înconjurător, mai ales în zonele intens frecventate de turiști. Deversările necontrolate sau infiltrațiile în sol pot afecta atât calitatea apei mării, cât și ecosistemul costier.

Ministrul Mediului a criticat modul în care unele activități comerciale au fost gestionate în trecut pe litoral. Ea a afirmat că plajele au fost tratate mult timp „ca vestul sălbatic”, sugerând că regulile au fost ignorate sau aplicate superficial.

„Nu vom accepta asta pe viitor. În toate cazurile operatorii economici vor suporta consecinţele legale. Legea e lege pentru toţi. Acţiunile de control şi de verificare continuă şi zilele următoare pe plaje”, a transmis Diana Buzoianu.

Verificările au fost declanșate după ce, la începutul săptămânii, autoritățile au descoperit un rezervor subteran de gaz pe o plajă din Năvodari. Recipientul avea o capacitate de aproximativ 2.600 de litri și fusese amplasat ilegal de operatorul economic care administra o terasă din apropiere.

Situația a devenit vizibilă după ce rezervorul a fost lovit accidental de un utilaj folosit la lucrările de pregătire a plajei pentru sezonul turistic.

Reprezentanții Prefectura Constanța au anunțat ulterior că rezervorul urmează să fie golit și scos din nisip. Operațiunea va fi realizată de autoritățile locale din Năvodari împreună cu firma care a administrat terasa în zona respectivă.

Între timp, instituțiile responsabile au extins controalele și în alte sectoare ale litoralului. Autoritățile încearcă să identifice eventuale instalații ascunse sub plajă și să stabilească dacă acestea au fost montate fără autorizațiile necesare. Potrivit reprezentanților Ministerului Mediului, verificările vor continua și în zilele următoare, iar operatorii care au încălcat legea riscă sancțiuni.