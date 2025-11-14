Fostul primar din Năvodari, Matei Nicolae, scapă de dosarul penal după opt ani de procese. Instanța a constatat prescrierea faptelor

După aproape un deceniu de judecată, dosarul penal în care era acuzat fostul primar al orașului Năvodari, Matei Nicolae, a fost închis. Tribunalul Constanța a decis încetarea procesului penal pe motiv că faptele s-au prescris, potrivit minutei de ședință.

Dosarul instrumentat de DNA a fost amânat succesiv timp de aproximativ opt ani. Deși Tribunalul Constanța a constatat intervenirea prescripției – decizie care nu este definitivă, menționează G4Media – judecătorii au dispus ca fostul edil să achite despăgubiri de aproape 6 milioane de euro către compania care administra tabăra de copii din localitate.

Procurorii l-au acuzat pe Matei Nicolae că, în perioada în care ocupa funcția de primar, a scos abuziv din patrimoniul companiei de stat mai multe imobile aparținând Taberei Năvodari.

Conform rechizitoriului, între anii 2008–2011, Nicolae Matei, pe atunci primar al orașului Năvodari, ar fi demarat acțiuni prin care ar fi urmărit scoaterea nelegală a unor imobile din patrimoniul societății ce administra Tabăra de copii Năvodari.

În 2008, acesta ar fi emis o adresă care a permis unei firme controlate de edil și administrate de inculpatul Dima Neculai să obțină un certificat de atestare a dreptului de proprietate pentru un teren de 6,2 hectare, deși respectiva suprafață aparținea orașului Năvodari. În realitate, firma avea dreptul la o retrocedare similară ca mărime, dar situată într-o zonă diferită, cu potențial turistic mult mai redus.

În 2011, primarul ar fi promovat o hotărâre de consiliu local prin care 298 de clădiri din tabără au fost trecute în domeniul privat al orașului, acțiune calificată de procurori drept expropriere ilegală, fără justificare publică și fără acordarea unor despăgubiri. Ulterior, o parte dintre aceste clădiri a fost scoasă la licitație, deși societatea se opusese executării silite.

Potrivit Info Sud-Est, Nicolae Matei a primit în 2020 o condamnare în primă instanță de nouă ani de închisoare într-un alt dosar.