Sorin Grindeanu consideră că depunerea în Parlament a proiectului de lege privind strategia pentru conservarea biodiversității reprezintă o recunoaștere implicită a faptului că Guvernul interimar nu putea adopta documentul prin hotărâre. Președintele PSD a declarat marți că inițiativa va fi dezbătută rapid în Parlament, în contextul disputei privind un jalon din PNRR de care depinde o sumă de până la un miliard de euro.

Președintele PSD a spus că respectarea limitelor legale și constituționale nu este opțională și a acuzat Guvernul interimar că a încercat să aprobe strategia prin hotărâre de guvern.

”Guvernul demis a înţeles până la urmă că respectarea legii nu este opţională. Tocmai s-a înregistrat la Senat o iniţiativă legislativă care priveşte strategia privind biodiversitatea. Aceasta este o recunoaştere implicită a culpei Guvernului demis care a încercat să aprobe această strategie prin HG săptămâna trecută cu încălcarea limitelor legale şi constituţionale”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Liderul social-democrat a arătat că miza disputei este reprezentată de un jalon în valoare de un miliard de euro, despre care susține că risca să fie ratat din cauza modului în care a fost gestionată adoptarea strategiei.

Sorin Grindeanu a anunțat că Parlamentul va analiza rapid inițiativa legislativă.

”Vom dezbate acest proiect cu celeritate în Parlament, acolo unde este locul său”, mai spune liderul PSD.

Reacția președintelui PSD a venit după ce ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că strategia privind conservarea biodiversității va fi depusă în Parlament.

Decizia a fost luată în contextul conflictului dintre PSD și USR privind procedura de adoptare a documentului și urmărește evitarea blocării unui jalon din PNRR.

Social-democrații au contestat în instanță hotărârea de guvern prin care strategia fusese aprobată. Sorin Grindeanu ceruse anterior Executivului să retragă actul și să trimită documentul în Parlament, argumentând că un Guvern interimar nu putea adopta o asemenea măsură.

Guvernul a avertizat ulterior că suspendarea hotărârii ar putea pune în pericol îndeplinirea jalonului și ar putea expune România unor penalități de până la un miliard de euro.

Diana Buzoianu a afirmat că nu consideră esențial dacă strategia este adoptată prin hotărâre de guvern sau prin lege, atât timp cât România evită pierderea banilor europeni.

Ministrul interimar al Mediului a spus că a solicitat o analiză juridică, iar concluzia primită a fost că documentul nu introduce politici publice noi, ci pune în aplicare obiective deja asumate de România prin tratate și acte normative.

„Formalităţile nu pot pierde un miliard de euro pentru România. Dorinţa PSD de a ataca orice jalon din PNRR nu poate pierde un miliard de euro pentru România. Am zis de la bun început, inclusiv oficial în şedinţele de Guvern, că îmi e indiferent dacă strategia privind biodiversitatea e adoptată prin Hotărâre de Guvern sau prin lege. Am cerut o analiză de la jurişti. Opinia juridică primită a fost că strategia nu e politică publică nouă, ci doar operaţionalizează obiective deja asumate prin zeci de tratate şi legi deja aflate în vigoare de ani de zile. Inclusiv cele 11 obiective principale asumate prin strategie sunt obiective existente pentru România de ani de zile”, a transmis ministrul interimar al Mediului.

Ministrul interimar al Mediului a susținut că strategia putea fi adoptată din punct de vedere juridic și de un Guvern interimar.

Diana Buzoianu a avertizat însă că procesele deschise împotriva hotărârii de guvern ar putea amâna intrarea în vigoare a documentului, chiar dacă Executivul ar obține ulterior o decizie definitivă favorabilă.

În această situație, România ar putea pierde banii aferenți jalonului înainte de încheierea litigiilor.

„Pe fond, juriştii ne spun clar că nu e vorba de o politică publică nouă şi strategia se poate adopta de un Guvern interimar. Dacă PSD va cere, însă, din dorinţa doar de distrugere, suspendarea hotărârii la Curtea de Apel Bucureşti, chiar dacă Guvernul ar câştiga, trei ani mai târziu, definitiv pe fond, banii din PNRR ar putea fi pierduţi din cauza unor procese distructive pornite de PSD. Adică, mai pe scurt, cu dreptatea în braţe, România riscă să piardă un miliard de euro. Aşa că azi este depus un proiect de lege cu strategia privind conservarea biodiversităţii în Parlament, ca să nu poată nimeni bloca un jalon asumat de patru guverne consecutive prin procese fabricate”, a scris Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a acuzat PSD că, prin contestarea hotărârii de guvern, pune în pericol accesarea fondurilor europene.

Ministrul interimar al Mediului a susținut că demersurile social-democraților ar fi putut duce la blocarea unui miliard de euro și a calificat situația drept un posibil „sabotaj național”.

„Sper că e clar pentru toţi: cei care urlau că USR blochează proiecte de infrastructură, că nu vrem binele ţării, tocmai se pregăteau să blocheze un miliard de euro pentru ţara asta, doar pentru a scoate câteva comunicate de presă. Arată asta a sabotaj naţional?”, a mai transmis aceasta.