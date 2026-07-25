Deputatul AUR Cosmin Hristu o acuză pe Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, că a gestionat defectuos situația operatorilor economici de pe litoral, după ce mai mulți operatori economici au primit notificări privind demolarea unor construcții considerate neconforme. Parlamentarul susține că astfel de măsuri, aplicate în mijlocul sezonului estival, pun în pericol activitatea firmelor și afectează mii de angajați.

Deputatul afirmă că problemele administrative ar fi trebuit soluționate înainte de începerea sezonului estival, nu în perioada în care stațiunile sunt pline de turiști.

„Asistăm în ultima perioadă la un conflict care riscă să afecteze grav turismul românesc, într-un moment în care litoralul are nevoie de stabilitate, predictibilitate și sprijin din partea autorităților”, a declarat Cosmin Hristu.

Acesta consideră că notificările de demolare transmise operatorilor reprezintă o măsură lipsită de realism și o pune pe seama modului în care ministrul interimar al Mediului gestionează situația.

„Poziția de ministru interimar a doamnei Diana Buzoianu pare să fi adus un exces de zel exact în cel mai nepotrivit moment pentru turismul de pe litoral”, a afirmat parlamentarul.

Cosmin Hristu afirmă că operatorii economici desfășoară activități în aceleași locații de mai mulți ani și că investițiile au fost deja realizate pentru actualul sezon estival.

El spune că afacerile vizate susțin sute de angajați și că închiderea activității ar avea efecte economice importante.

„Sunt afaceri care susțin sute de locuri de muncă. Un singur operator are aproximativ 200 de angajați, iar în spatele fiecărui loc de muncă există o familie care depinde de stabilitatea acestor activități”, a declarat deputatul AUR.

Parlamentarul spune că a intermediat o întâlnire între conducerea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral și reprezentanții cluburilor din Mamaia pentru identificarea unei soluții care să permită continuarea activității în sezonul estival.

Totodată, el afirmă că a discutat și cu primarul municipiului Constanța și acuză lipsa de coordonare între instituțiile implicate.

Potrivit deputatului, Apele Române invocă absența noului PUZ al plajelor, în timp ce administrația locală susține că suportă costurile pentru salubrizare și utilități, deși veniturile din exploatarea plajelor sunt încasate de Apele Române.

„Un dialog al surzilor, în care singurii care pierd sunt antreprenorii, angajații lor și turiștii”, a spus Cosmin Hristu.

În opinia parlamentarului, litoralul românesc traversează deja o perioadă dificilă, iar disputele administrative afectează și mai mult atractivitatea stațiunilor.

Acesta susține că Mamaia pierde constant atracții turistice și că operatorii economici au continuat să investească inclusiv după lărgirea plajelor, în ciuda costurilor mai mari și a condițiilor dificile.

„Cred într-o administrație care aplică legea cu fermitate, dar și cu responsabilitate. O administrație corectă care rezolvă problemele și care nu transformă acțiunile din plin sezon într-un exercițiu de imagine”, a declarat Cosmin Hristu.