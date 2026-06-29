Efectele deciziilor economice din ultimul an încep să se resimtă puternic pe Litoralul românesc, unde sectorul cazării alternative suferă o contracție severă. Înjumătățirea numărului de apartamente de închiriat autorizate reprezintă un semnal de alarmă major pentru întreaga industrie a ospitalității. Proprietarii de imobile au ales să renunțe la clasificările oficiale și să revină la vechile obiceiuri din economia gri, un fenomen generat direct de reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanță.

Impactul negativ asupra turismului este deja vizibil și cuantificabil la scurt timp de la modificarea valorii voucherelor. Președintele Asociației patronale Resto Constanța, Corina Martin, trage un semnal de alarmă clar în legătură cu această tendință îngrijorătoare.

„În doar un an de la reducerea cu 50% a valorii tichetelor de vacanţă, efectele sunt deja grave şi vizibile în turism. Numărul apartamentelor de închiriat autorizate de pe Litoral s-a înjumătăţit, pentru că o mare parte dintre proprietari s-au întors în economia gri”, susţine Martin, care ocupă și funcția de secretar general-vicepreședinte al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR).

Datele oficiale oferă o imagine clară a dimensiunii acestui fenomen de migrare către zona nefiscalizată. Potrivit unui comunicat emis de Asociația Patronală a Restaurantelor, Cafenelelor, Barurilor, Beach Barurilor, Cluburilor, Organizatorilor de Evenimente, Furnizorilor și Producătorilor de pe Litoral, declinul este unul masiv.

Dacă la începutul sezonului estival 2025 existau 3.584 de apartamente clasificate, în acest an situația s-a schimbat radical. Pe listele oficiale prezentate în mod public pe site-ul ministerului de resort mai figurează doar 1.847 de apartamente, care cumulează o capacitate de 9.494 de locuri de cazare. La nivel național sunt înregistrate în prezent 7.784 de apartamente autorizate, oferind 38.074 de locuri de cazare. Aceste cifre demonstrează că Litoralul continuă să concentreze aproximativ 24% din totalul apartamentelor clasificate și aproape 25% din capacitatea de cazare din această categorie specifică.

Dispariția acestor unități din statisticile oficiale nu înseamnă că ele au fost scoase de pe piața turistică, ci doar că au trecut în ilegalitate din punct de vedere fiscal. Proprietarii preferă acum să activeze fără autorizații, eliminând costurile și birocrația impuse de stat.

„Să ne înţelegem, apartamentele "lipsă" din situaţiile oficiale nu au dispărut pe undeva. O mare parte dintre proprietari au renunţat la clasificare şi s-au întors în zona închirierilor nefiscalizate, pentru că reducerea valorii tichetelor de vacanţă a diminuat cererea şi a făcut tot mai puţin atractivă funcţionarea în circuitul autorizat.

Statul pierde de două ori: încasează mai puţine taxe şi impozite şi stimulează, fără să îşi propună, dezvoltarea economiei gri. În loc să încurajeze operatorii să rămână în legalitate, măsurile adoptate au avut efectul invers", a subliniat Corina Martin.

Pe lângă problema fiscalizării, turismul românesc se confruntă și cu o scădere generală a numărului de turiști și de înnoptări. Diminuarea sprijinului acordat salariaților din sectorul public a generat un efect de domino în întreaga economie a ospitalității.

Reprezentanții patronatelor explică faptul că pierderea unui segment atât de important de clienți a lăsat urme adânci. Bugetarii au renunțat în număr mare la sejururile pe care le planificau în stațiunile autohtone, deoarece nu au mai fost motivați de valoarea pe care o aveau anterior tichetele de vacanță, respectiv suma de 1600 de lei.

Situația actuală de pe Litoral impune o revizuire rapidă a strategiei guvernamentale. Lipsa unor măsuri de stimulare riscă să blocheze definitiv eforturile de combatere a evaziunii fiscales din turism.

Corina Martin consideră că datele evidențiază necesitatea unor politici publice care să sprijine turismul românesc și să stimuleze menținerea în circuitul turistic a unităților de cazare autorizate. O asemenea abordare ar aduce beneficii reale pentru turiști, pentru operatorii economici, pentru economia locală și pentru întreaga industrie națională a turismului românesc.