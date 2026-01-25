Unde călătoresc românii în 2026. Noile destinații „vedetă” și tendințele anului

Anul 2025 a fost unul favorabil pentru industria turismului. Românii și-au arătat dorința de a călători mai mult și de a descoperi noi destinații. Potrivit trendurilor actuale, planificarea vacanțelor este acum orientată spre experiențe de calitate și spre nevoia de relaxare sau evadare din cotidian. Oamenii au ales să investească mai mult în timp liber. Astfel, mulți au trecut de la concediile clasice la mare și la munte la orașe europene sau locuri exotice.

În acest context, agențiile de turism se gândesc deja la anul 2026 și lansează din timp oferte early booking, adaptate felului în care românii aleg să călătorească. Se vede tot mai clar o diferență între cei care preferă vacanțe mai lungi, pentru odihnă și relaxare, și cei care aleg city break-uri scurte, dar pline de experiențe, ideale pentru o pauză rapidă. Pentru vacanțe în Grecia, Spania sau Dubai, operatorii din turism încearcă să ofere românilor pachete accesibile și flexibile pentru acest an.

Anul 2025 a reconfirmat preferința românilor pentru destinațiile „clasice”, unde raportul dintre preț și calitatea serviciilor este unul excelent. În topul alegerilor a rămas, fără surprize, Antalya, liderul absolut al vânzărilor. Aceasta a fost urmată îndeaproape de Hurghada (Egipt), Cipru, Mallorca și insulele grecești Creta și Rhodos. Succesul acestor locuri se datorează în mare parte rețelei extinse de zboruri charter, care au decolat din 15 orașe ale României. Acest lucru a permis turiștilor să ajungă rapid în destinația visată.

„În 2025, românii au ales destinații consacrate, cu un raport foarte bun între preț și servicii. Antalya - Turcia a fost liderul vânzărilor, urmată de Hurghada - Egipt, Cipru, Mallorca și Gran Canaria - Spania, precum și Creta și Rhodos - Grecia. Aceste destinații s-au menținut în top datorită pachetelor cu zboruri charter din 15 orașe ale României, hotelurilor de calitate și serviciilor adaptate atât familiilor, cât și cuplurilor”, a declarat Alexandru Mărginean, CEO Karpaten Turism.

Pentru vara anului 2026, oferta de vacanțe se diversifică prin introducerea unor destinații noi, accesibile prin zboruri charter directe. Printre noutățile principale se numără Albania și Fuerteventura, două opțiuni atractive care vin să completeze lista locurilor unde românii își pot petrece concediul de vară. Aceste destinații oferă alternative bune pentru cei care vor să exploreze peisaje noi.

În paralel, destinațiile favorite ale românilor, precum Turcia sau Grecia, își mențin popularitatea. O tendință interesantă este creșterea ofertelor vândute pentru concedii în Dubai, chiar și în lunile de vară. Orașul atrage tot mai mulți turiști și devine o alegere excelentă pentru sejururi în orice perioadă a anului.

„Pentru vara lui 2026, Karpaten Turism vine cu noutăți importante în zona de chartere, iar interesul pentru rezervările early booking este în creștere. Albania și Fuerteventura sunt destinații noi lansate în regim charter, care completează oferta de vacanțe estivale. În același timp, destinațiile best seller rămân în continuare: Turcia, Egipt, Spania, Insulele Greciei, Portugalia, Malta, Tunisia, Cipru și Dubai. O destinație care devine tot mai bine vândută inclusiv pe perioada verii este Dubai, datorită gamei largi de activități indoor și excursii organizate, care îl fac atractiv indiferent de sezon”, spune Alexandru Mărginean.

În 2026, interesul pentru rezervările de tip early booking este în creștere. Piața de turism din România dă semne clare de maturizare. Turiștii au învățat că planificarea din timp aduce cele mai mari avantaje. Astfel, luna ianuarie a venit cu oferte și reduceri de nerefuzat pentru turiști.

„Românii sunt tot mai atenți la planificarea concediilor, iar rezervările early booking pentru 2026 confirmă o maturizare a pieței de turism. Ianuarie este, în mod constant, luna cu cele mai multe vânzări de tip early booking în turism. Turiștii aleg să își rezerve vacanța de vară până la finalul lunii ianuarie pentru a beneficia de reducerile oferite de hotelieri și touroperatori, dar și de cea mai bună disponibilitate la hoteluri și zboruri”, a adăugat expertul în turism.

2026 se anunță a fi un an al călătoriilor inteligente, unde planificarea timpurie și sejururile de lungă durată sunt prioritare. Potrivit operatorilor din turism, pachetele de 7 nopți se vând cel mai bine în această perioadă, fiind durata optimă pentru un concediu pe timpul verii. De asemenea, city break-urile rămân populare, mai ales în perioadele cu mini-vacanțe sau sărbători.

„În ceea ce privește tipul de vacanță, cele mai bine vândute sunt pachetele de sejur de 7 nopți, considerate optime pentru un concediu de vară echilibrat. City break-urile rămân populare, însă sunt alese în special în perioadele de sărbători, precum Paștele sau mini-vacanța de 1 Mai, fiind percepute ca escapade scurte, care completează vacanța principală. Vacanțele prelungite domină sezonul estival, în timp ce city break-urile rămân o opțiune ideală pentru pauze scurte pe parcursul anului”, a explicat Alexandru Mărginean, CEO Karpaten Turism.