De ce este interzisă purtarea tocurilor pe anumite situri istorice din Grecia

Purtarea tocurilor înalte este interzisă pe unele situri istorice din Grecia, regula având ca scop protejarea suprafețelor. Interdicția a devenit cunoscută mai ales în Atena, unde autoritățile au anunțat măsuri împotriva încălțămintei care poate deteriora piatra, după ce s-au semnalat urme și ciobituri pe porțiuni intens circulate.

Interdicția privind purtarea tocurilor la Acropole a fost introdusă în 2009, după ce autoritățile au semnalat deteriorări ale marmurei și ale treptelor, provocate de încălțămintea cu vârfuri înguste, în zone intens circulate de vizitatori, potrivit news24.com. Măsura a fost extinsă și în spațiile din apropiere, printre care Teatrul Herodes Atticus, situat pe versantul sudic al Acropolei.

În prezent, regulile de vizitare sunt același: încălțămintea trebuie aleasă astfel încât să nu afecteze monumentul. Platforma oficială de bilete a Greciei, Hellenic Heritage e-Ticket, recomandă explicit încălțăminte sport, potrivită pentru mers.

În același timp, pe pagina Ministerului Culturii dedicată Acropolei, recomandarea este legată de încălțăminte adecvată pentru mers, iar nerespectarea regulilor poate duce la îndepărtarea vizitatorului din sit.

Motivul tehnic invocat pentru interzicerea tocurilor este efectul de presiune concentrată. Un toc subțire apasă pe o suprafață foarte mică, ceea ce poate produce zgârieturi, ciobituri și poate accentua fisuri existente în piatră. În cazul Acropolei, multe trasee de acces includ trepte și plăci de marmură care au deja uzură acumulată în timp.

Chiar și atunci când deteriorarea pare minoră, impactul devine relevant prin repetare. Autoritățile au argumentat că urmele și loviturile se adună și pot afecta porțiuni sensibile ale monumentului, motiv pentru care au introdus reguli mai stricte.

Pe lângă protejarea materialelor originale, regula este susținută și de siguranță. Marmura poate deveni alunecoasă, iar diferențele de nivel, pietrele lustruite de uzură și zonele în pantă cresc riscul de accidentare, mai ales când încălțămintea are stabilitate redusă.

În ghidurile de vizitare publicate de operatori cunoscuți de tururi din Atena, avertismentul apare explicit: încălțămintea cu toc nu este potrivită nici pentru protecția sitului, nici pentru mers, din cauza suprafețelor netede.

Recomandările oficiale merg în aceeași direcție, chiar dacă nu folosesc mereu termenul „toc”. Portalul Hellenic Heritage e-Ticket pune accent pe încălțăminte sport și pe echipare adecvată pentru mers, ceea ce indică o politică de prevenție atât pentru monument, cât și pentru vizitator.

Aplicarea are, de regulă, o componentă practică: personalul de pază și supraveghere poate opri accesul sau poate cere schimbarea încălțămintei, iar în anumite situații vizitatorul poate fi scos din sit. Mențiunea că nerespectarea regulilor poate duce la îndepărtare apare și în informarea Ministerului Culturii despre Acropole.

Potrivit Forbes, pentru încălcarea regulii la Acropole, amenda poate ajunge la 900 de euro. Restricții similare se aplică și altor situri istorice grecești, inclusiv Partenonului și Teatrului din Epidaur, pentru a proteja structura acestora.

Regula se aplică pe mai multe situri istorice din Grecia, iar Acropola din Atena este unul dintre cele mai cunoscute exemple, alături de spații din apropiere, precum Teatrul Herodes Atticus, unde restricțiile sunt menționate încă din 2009.

În ghidurile turistice și în recomandările de călătorie apar și alte monumente vizitate intens, invocate ca exemple unde se evită încălțămintea cu toc, tocmai din cauza riscului de deteriorare și a suprafețelor dificile.