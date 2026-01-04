Trafic aerian blocat în Grecia. Zborurile au fost suspendate pe toate aeroporturile

Grecia şi-a închis complet spaţiul aerian, iar toate zborurile de plecare şi sosire au fost suspendate din cauza unei defecţiuni tehnice majore care afectează sistemele de comunicații.

Pasagerii care călătoresc spre această destinație au fost avertizați să se aștepte la întârzieri considerabile, în timp ce aeronavele aflate deja în zbor au fost deviate către alte țări, informează publicația The Sun.

Potrivit informațiilor inițiale, problema a apărut la sistemele centrale de frecvențe radio, ceea ce a dus la închiderea regiunii FIR Atena. În aceste condiții, doar avioanele care se află deja în aer mai sunt ghidate, în timp ce majoritatea curselor sunt redirecționate, inclusiv către Turcia.

Zborurile au fost suspendate începând cu ora 9:00, din cauza unor probleme care afectează frecvențele radio, au transmis autoritățile aviatice elene.

Aeroportul Eleftherios Venizelos din Atena s-a umplut rapid de călători îngrijorați, iar pe aplicațiile de monitorizare a zborurilor spațiul aerian al Greciei apare aproape gol.

Situația se resimte direct la sol. Un român aflat pe Aeroportul din Salonic a relatat că întârzierile depășesc deja câteva ore și că blocajul afectează întregul trafic aerian. Acesta trebuia să ajungă pe insula Chios, însă nu știe dacă va mai putea continua călătoria după sosirea la Atena.

Defecțiunea afectează atât aeroportul principal din Atena, cât și aeroporturile regionale. Problema este legată de sistemele de frecvențe radio ale centrelor de control din Atena și Macedonia, aflate în coordonarea Autorității Aviației Civile din Grecia. Toate aeronavele care intră în spațiul aerian elen sunt obligate să stabilească legătura radio cu aceste centre, iar în lipsa comunicațiilor, operarea în siguranță nu este posibilă.

Președintele Asociației Controlorilor de Trafic Aerian, Panagiotis Psaros, a confirmat că măsura principală adoptată a fost suspendarea tuturor plecărilor, în timp ce autoritățile încearcă să gestioneze în siguranță aeronavele deja aflate în zbor.

Autoritatea Aviației Civile din Grecia, împreună cu instituții externe, a deschis o investigație pentru a stabili ce a provocat incidentul. Primele date indică o posibilă defecțiune de circuit, însă concluziile oficiale nu au fost comunicate. Ca măsură de siguranță, sectorul afectat a fost închis temporar, fiind permise doar zborurile care tranzitează spațiul aerian fără aterizare.

Un anunț oficial privind durata restricțiilor este așteptat în perioada următoare, iar revenirea la programul normal depinde de remedierea completă a defecțiunii.