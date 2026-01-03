Gigi Becali a ales să înceapă noul an într-un mod atipic. Familia nu i-a fost alături

În noaptea dintre ani, Gigi Becali a ales să înceapă Anul Nou într-un mod inedit, participând mai întâi la slujba de la biserica din Poiana Brașov, iar apoi alături de familie și prieteni la petrecere. Spre deosebire de majoritatea invitaților, patronul FCSB a preferat compania călugărilor și a ales să petreacă timp în lăcașul de cult.

Cazat la hotelul lui George Copos, Gigi Becali a fost însoțit de familie, dar și de câteva nume cunoscute din lumea fotbalului.

Printre cei prezenți s-au numărat Mihai Stoica, Teia Sponte, Gică Hagi și Gică Popescu. Cu aproximativ o oră înainte de miezul nopții, Becali a părăsit restaurantul și s-a îndreptat spre biserică, unde a rămas aproape trei ore, părăsind lăcașul de cult în jurul orei 02:30.

La întoarcerea la hotel, patronul FCSB a ales un meniu de Revelion simplu, dar sățios: brânză și pastramă de oaie, icre, ceapă și roșii proaspete. De pe masa lui Becali nu a lipsit nici pâinea caldă, potrivit Cancan.

Pentru 2026, Gigi Becali și-a propus obiective ambițioase cu FCSB. Latifundiarul vrea să câștige Campionatul și Cupa României. De asemenea, latifundiarul din Pipera are mari așteptări legate de Europa League.

„Urmează așa, să batem toate meciurile rămase din sezonul regular, terminăm pe locul 1. Urmează să îi batem pe Dinamo Zagreb și pe turcaleți (n.r. – Fenerbahce). O să vorbesc cu Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân și mă rog să îi paradim pe turci.O să îi batem 100% pe turci, niciodată nu vor putea să câștige cu mine. O să ne calificăm în Europa League! Urmează să o batem pe Craiova de două ori, vom câștiga Cupa! Vom câștiga Cupa, campionatul și Europa League, trei cupe de câștigat! După va urma calificarea în Liga Campionilor”, a declarat el recent.

Omul de afaceri este hotărât să întărească postul de mijlocaș central la FCSB, însă până acum a ratat deja două transferuri în această fereastră de mercato.

Fotbaliștii vizați se aflau pe primele poziții ale listei de priorități a clubului roș-albastru, dar mutările nu s-au concretizat. Emerllahu și un alt jucător erau principalele ținte ale FCSB, însă Becali nu a reușit să îi aducă pe niciunul dintre ei.