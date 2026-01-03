Stabor cu Giovanni Becali, Leo de la Strehaia și Regele Cioabă din cauza unei femei

Fostul impresar de fotbaliști Giovanni Becali a povestit recent un episod tensionat care l-a avut ca protagonist alături de Leo de la Strehaia și de Regele Cioabă, autoproclamat „Rege al țiganilor”. Incidentul, petrecut în cadrul unei emisiuni TV, a pornit de la o femeie implicată în discuție și a escaladat rapid.

„Mă cheamă Dan Capatos, era cu țigăncile lui, că îi luase mașina lui Leo de la Strehaia. Îi zic ‘băi, Leo, gagica era frumoasă’. Dacă vrei gagică frumoasă, aia e, cheltui bani. Acum ce vrei? Dacă i-ai dat mașina cadou, cum să o iei înapoi?”, a povestit el.

Conflictul a degenerat în replici tăioase, cu intervenția rudelor și prietenilor celor implicați. Giovanni Becali a recunoscut că a fost nevoit să calmeze situația și să își dea cu părerea.

Fostul impresar a povestit că a fost nevoie să intervină ferm pentru a aplana tensiunile. El a spus că Leo de la Strehaia este băiat cuminte, dar că ar trebui să fie mai atent la cum vorbește.

„A mai avut 20 de gagici după asta, tot așa, faimoase. Se luase cu mine, dar i-am spus că vine la București și se ferește. S-a calmat după. Păi, da, i-am spus să o lase mai moale. M-a respectat după. M-am luat și de Regele lor, la stabor. Bine, el era neutru. E băiat cuminte Leo de la Strehaia, i-am spus mai încet cu tonul, că ne vedem la București, și lași privirea în jos. Mai stăteam și eu cu băieți, cu luptători, nu eram așa, de capul meu”, a spus el, potrivit Fanatik.

Leo de la Strehaia, pe numele său real Ion Stelică Mihai, este cunoscut în show‑biz-ul românesc pentru aparițiile spectaculoase, stilul de viață ostentativ și implicarea în diverse afaceri cu vizibilitate publică controversată. El a fost descris drept „afacerist și cântăreț de manele” și s-a făcut remarcat mai ales prin excentricitate și notorietate mediatică.

Viața sa personală a alimentat numeroase controverse. În 2021, Leo de la Strehaia a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu executare într-un dosar de evaziune fiscală, alături de mama sa, Maria Mihai („Patroana”). De asemenea, el a fost cunoscut pentru cheltuieli extravagante în relațiile cu femei celebre, estimate la peste 5 milioane de euro, și pentru implicarea frecventă în conflicte publice.