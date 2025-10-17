Leo de la Strehaia oferă recompensă celor ce îl ajută să-și găsească gălețile de aur

Celebrul Leo de la Strehaia a declarat într-un clip pe o rețea de socializare că va da un bonus celui care îl ajută să găsească cele 10 găleți de aur care i-au aparținut. Acesta spune că nu mai are idei în legătură cu modalitatea în care să le caute.

Cel autointitulat ”prințul țiganilor” a făcut marele anunț legat de aurul său. ”La lume nu îi vine să creadă. Dar familia lui Leo de la Strehaia a avut 10 găleți de galbeni. Ceea ce e foarte mult. Să vezi 10 găleți așa vărsate pe jos, e foarte mult. Nu am cum să vă explic în cuvinte. Și poate nu mă credeți dar eu le-am văzut.

Ajutați-mă cei care vreți dați-mi un sfat sau o idee cum pot să găsesc aurul. Că vă dau și vouă un bonus. Nu știu cum să mai fac. Am adus oameni, am plătit să îl caute, dar nu mai am bani acum. Dacă găsesc măcar 5-6 găleți de galbeni sunt milionar”, a explicat Leo de la Strehaia.

De altfel, apelul acestuia nu a rămas fără răspuns. Mai exact mulți dintre cei care au scris la clip i-au recomandat să ia un detector de metale. Unul foarte performant.

Alții l-au trimis să caute aurul prin cazinouri, mai ales că acesta a recunoscut că a fost împătimit al jocurilor de noroc. Cert este că până acum nu a existat vreun răspuns care să-l satisfacă pe Leo.

Leo de la Strehaia nu mai are averea pe care o deținea pe vremuri. Acest lucru a fost recunoscut chiar de el. Pe de o parte dosarele penale pe care le-a avut, pe de altă parte pasiunile lui l-au cam sărăcit.

Drept urmare cel care altă dată spărgea milioane pe femei și cazinouri, acum caută aurul demult uitat. Cu toate acestea speră să dea lovitura cu dezvăluirile pe care le va face în cartea sa, legat de toate relațiile pe care le-a avut.