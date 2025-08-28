Monden Leo de la Strehaia, dezvăluiri despre „doamnele” din showbiz. Cine tremură







Leo de la Strehaia s-a apucat de scris cărți, dar si de făcut dezvăluiri din viața lui amoroasă, nu de alta, dar le-a plătit. Acesta spune că a cheltuit peste 5 milioane de euro pe femei.

Când este vorba de femei, interlopul nu a avut limită. Nu de alta, dar și-a dat seama că poate avea pe aproape oricine pentru o sumă modică. ”Banul îndoaie și fierul. Eu mă uitam seara la televizor și aveam un prieten. Și mă întreba: pe care o vrei? Pe asta. Și el nu comenta. Că eu le sunam și le ziceam: mergi cu mine două zile undeva își dau 50.000 de euro.

Depinde cum o credeam eu de puternică, la 50.000 sau 100.000 e greu să te refuze vreuna. Mă uit câteodată la televizor și văd diferite femei, pentru că și acum sunt femei care apar la televizor și eu am fost cu ele. În cartea pe care o scriu vor fi femei despre care nu am vorbit niciodată, dar voi spune inclusiv cum s-au comportat.

Din showbiz au fost peste 100 și din femei în general, am avut peste 1000 de femei. Am făcut concurs cu un prieten într-o seară să vedem cine ia mai multe femei. Am dat peste 5 milioane de euro pe femei”, a povestit Leo.

Nu doar femeile au fost slăbiciunea acestuia, ci și cazinourile. Drept urmare a cheltuit o avere și a pierdut tot atât la jocurile de noroc. Cu toate acestea, Leo nu regretă nimic. ”Eu personal când am venit în cazino aici în București am jucat un sigur număr. Am câștigat 120.000 de euro în 5 minute la cazino. Am scos banii, au venit la mine să mi dea cameră.

Și am coborât jos și am pierdut 400 de mii de euro. Am pierdut la cazinou aproape 50 de milioane de euro”, a explicat el. Acum se străduiește să facă o afacere din contul lui de youtube acolo unde face dezvăluiri despre viața sa.