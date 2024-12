Monden Leo de la Strehaia și Carmen Șerban au fost amanți. Dezvăluiri picante







Leo de la Strehaia a făcut dezvăluri de senzație vizavi de viața sa amoroasă. El ar fi avut o relație extraconjugală cu o celebră manelistă timp de mai mulți ani.

Viața a fost dură cu Leo de la Strehaia în ultimii ani. A făcut doi ani de închisoare pentru evziune fiscală, a trecut printr-un AVC, iar acum e pe cale să divorțeze de Dana Criminala.

Dar nu a fost mereu atât de rău. Leo de la Strehaia spune că a gustat din cupa fericirii pe timpul când era căsătorit cu Anca, prima sa soție.

Au fost amanți 7 ani

El se laudă că, în acea perioadă, a avut o relație cu manelista Carmen Șerban.

„Eu am iubit-o pe Carmen rău de tot. În momentul acela, eu am stat cu ea vreo șapte ani. Dar ca să știe toată lumea. Carmen Șerban a fost amanta mea.

Eu eram însurat cu Anca, iar Carmen a fost amanta. Am vrut să plec de acasă cu Carmen în America, am vrut să mă mut cu ea în America și am fost la Ambasada Americană și ei i-a dat viza și mie nu mi-a dat", a declarat Leo de la Strehaia într-un podcast.

El spune că, până la urmă, Carmen Șerban a plecat în Statele Unite alături de Adrian Minune. Leo i-a ascuns soției relația extraconjugală.

"Nu am avut curajul să-i spun soției că m-am îndrăgostit. Nici în ziua de azi nu i-am zis. Dar n-am avut curajul să-i spun că m-am îndrăgostit de Carmen”, a mărturisit bărbatul.

L-a plătit pe Adi Minune să cânte cu ea

Leo de la Strehaia a mai dezvăluit și faptul că a plătit diferiți artiști pentru a cânta cu Carmen Șerban.

„Eu am început să bag banii în lăutări datorită lui Carmen Șerban pentru că a fost gagica mea! A fost iubita mea și din cauza ei băgam banii în lăutari.

Plăteam lăutarii ca să cânte cu ea. Îl plăteam pe Adrian Copilul Minune sute de mii de mărci la vremea aia”, a declarat Leo.