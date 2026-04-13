Leo de la Strehaia dă cărțile pe față. A jucat poker inclusiv cu Gigi Becali

Leo de la Strehaia dă cărțile pe față. A jucat poker inclusiv cu Gigi Becali
Leo de la Strehaia a povestit la un podcast cum a ajuns să joace poker cu Gigi Becali. Ba mai mult, nu doar că au jucat, dar a și pierdut în fața latifundiarului.

Leo păgubit de Becali

În vremurile bune, Leo de la Strehaia intra destul de des și în cazinouri. ”Jucam și poker, am jucat și cu Oneață și cu Cioacă, dar și cu Gigi Becali. Eu am fost singurul căruia i-a luat banii.

Aveam vreo 50.000 de euro în față și el a făcut culoare și eu nu știu ce aveam. Și i-am pierdut și a câștigat Becali. Dar ceilalți l-au curățat pe el. Adică eu am pierdut vreo 50.000 de euro, dar el a pierdut mai mult”, a povestit omul de afaceri.

Cerea de la părinți mii de galbeni

Iar banii nu erau o porblemă, asta pentru că părinții lui Leo de la Strehaia avea o ”mină” de aur acasă. ”După ce pierdeam atâția bani nu simțeam nimic. Că eu nu aveam valoarea banilor. Eu voiam doar adrenalină. Eu aveam mulți bani, aveam aur acasă de la familia mea. Dar eu nu spuneam ce fac cu ei.

Mă duceam acasă și le ziceam că îmi trebuie 10 tuburi de galbeni, Asta înseamnă o mie de galbeni. Asta înseamna câte un milion de euro. Dar tata și mama îmi dădeau bani să fac afaceri, nu să joc la cazino. Eu consideram că e o afacere să joc la cazino”, a mai explicat acesta.

Schema Becali să câștigi la ruletă

Cea mai mare sumă pe care a câștigat-o Leo la cazino a fost una pe care a primit-o după ce a aplicat o schemă inventată de Becali. ”Am câștigat o dată 1.300.000 deu euro. Instrasem la masă cu un milion, deja pierdusem 300.000 de euro. Și mai aveam 100.000. Atunci în perioada aia, era un joc nou pe care noi jucătorii l-am învățat de la Becali că el pierduse într-o seară câteva milioane și a învățat.

Și am întrebat și eu cum se face. Și mi-a zis un prieten că Becali juca pe un număr. Și i-am spus unui prieten să joace și el. Puneam pe un număr și pe cornere și pe străzi și pe număr puneam cinci sute de euro. Dar atunci am înțeles că la cazinou nu e de jucat că sunt manevre”, a încheiat acesta.

