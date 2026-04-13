Sălile de jocuri de noroc din Las Vegas se închid. Tinerii migrează către jocurile online

Rick Harrison, vedeta emisiunii Așii Amanetului, a declarat, într-un interviu pentru Fox News Digital, că jocurile de noroc în format fizic nu dispar, în contextul în care tot mai multe săli de poker de pe Las Vegas se închid, iar numărul turiștilor este în scădere.

Numărul vizitatorilor din Las Vegas a scăzut cu 7,5%, potrivit Las Vegas Convention and Visitors Authority, iar în paralel, mai multe săli de poker de pe celebrul bulevard al orașului și-au încetat activitatea, ceea ce a alimentat discuțiile despre viitorul jocurilor de noroc în persoană.

Cea mai recentă închidere vizează Resorts World, care și-a închis sala de poker pe 30 martie, a confirmat un reprezentant al cazinoului pentru Fox News Digital. După această decizie, doar opt săli de poker au mai rămas deschise.

Rick Harrison susține că scăderea numărului de săli de poker nu înseamnă dispariția jocurilor de noroc. Acesta consideră că Las Vegas trebuie să se concentreze pe experiența clienților pentru a supraviețui.

„Știm care este cea mai veche meserie din lume — jocurile de noroc au fost probabil a doua”, a spus Harrison, râzând. „Oamenii au pariat mereu — și, în plus, în Vegas nu este vorba doar despre jocuri de noroc.”

Acesta a explicat că orașul atrage turiști prin evenimente și convenții unice, nu doar prin cazinouri.

„Continuă să schimbi lucrurile, vezi ce prinde, oferă-le clienților ceea ce își doresc — și vor continua să revină”, a spus Harrison.

Harrison a arătat că Las Vegas nu mai funcționează după modelul din trecut, când veniturile proveneau în principal din jocurile de noroc.

„Nu mai există doar stilul vechi în care aveai mese de blackjack și o atmosferă întunecată”, a spus el.

El a dat ca exemplu Circa Resort & Casino, unde experiența este diferită: „Dacă mergi la Circa, sunt dansatoare go-go în spatele meselor de blackjack. Face totul să fie mai distractiv.”

Potrivit Nevada Gaming Control Board, veniturile din jocuri de noroc din Las Vegas au scăzut cu 11% într-un an, de la 840 de milioane de dolari în ianuarie 2025 la aproximativ 747 de milioane de dolari în ianuarie 2026. La nivelul întregului stat Nevada, câștigurile din jocuri au ajuns la circa 1,35 miliarde de dolari în ianuarie, în scădere cu 6,55% față de anul anterior.

Schimbarea este vizibilă și în comportamentul jucătorilor, în special al celor tineri. În paralel, piața jocurilor de noroc online este estimată să atingă venituri de 22,2 milioane de dolari până în 2030, potrivit Grand View Research.

Robby Starbuck a declarat, la rândul său, pentru Fox News Digital că preferințele s-au schimbat în rândul generațiilor tinere.

„Acum, aproape toți cei sub 40 de ani care pariază par să o facă online. Nu cunosc pe nimeni sub 40 de ani care să meargă regulat la Vegas pentru a paria sau a juca la aparate”, a adăugat el.