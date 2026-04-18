Cum arată cel mai mare hotel de pe planetă și câte camere are

Clădirea impresionează nu doar prin arhitectură, ci mai ales prin numărul de camere, care se ridică la ordinul miilor. Pe lângă camerele numeroase, hotelul include restaurante, centre comerciale, zone de relaxare și divertisment, toate integrate într-un singur ansamblu, informează odditycentral.

Cel mai mare hotel din lume,First World Hotel & Plaza din Genting Highlands, Malaezia, impresionează nu prin lux sau design spectaculos, ci prin dimensiunea sa colosală. Complexul dispune în prezent de 7.351 de camere distribuite în două turnuri masive, un record greu de egalat în industria ospitalității.

Deși nu se remarcă prin arhitectură sau servicii de top, fiind clasificat la trei stele, hotelul își câștigă notorietatea prin capacitatea uriașă de cazare. În acest capitol, nicio altă destinație hotelieră din lume nu reușește să îl depășească.

La momentul inaugurării, în 2006, complexul oferea 6.118 camere. Totuși, supremația sa a fost de scurtă durată: doar doi ani mai târziu, „The Venetian Resort” din Las Vegas (video) a preluat titlul după o extindere care a dus numărul camerelor la 7.128. Dar în 2015, după construirea celui de-al doilea turn, a propulsat din nou hotelul malaezian pe primul loc la nivel global, poziție pe care o menține și astăzi.

Ridicat de grupul Genting, First World Hotel & Plaza domină peisajul turistic din regiunea Pahang, Malaezia, la aproximativ 50 de kilometri nord de capitala Kuala Lumpur.

Parte integrantă a complexului Genting Highlands, hotelul s-a impus ca un magnet pentru milioane de vizitatori din întreaga Asie de Sud-Est, datorită combinației dintre dimensiune, accesibilitate și ofertă diversificată de divertisment.

Chiar dacă nu se bucură de aceeași notorietate globală precum rivalul său de referință, „The Venetian Resort”, hotelul reușește să performeze constant la capitolul ocupare.

Înainte de criza sanitară generată de COVID-19, gradul mediu de ocupare atingea 90%, iar tendința s-a menținut ridicată și ulterior, camerele fiind, în majoritatea timpului, complet rezervate.

Amplasat în centrul complexului Resorts World Genting, hotelul oferă acces direct la parcuri tematice și zone comerciale, dar și la singura regiune din Malaezia unde jocurile de noroc sunt permise, într-un context național în care acestea sunt în general interzise din considerente religioase.

În același timp, First World Hotel & Plaza mizează pe o politică de prețuri accesibile și pe soluții tehnologice eficiente, precum sistemele automate de check-in, menite să gestioneze fluxul mare de turiști.

Oferta sa nu se limitează la segmentul de lux, ci vizează un public larg. Structura de cazare reflectă această abordare: peste 3.100 de camere standard, aproape 3.000 de camere de lux, sute de camere triple și superioare, precum și unități exclusive din categoria World Club.