Programul magazinelor Kaufland în perioada Sărbătorilor Pascale. Clienții pot comanda și online

Programul magazinelor Kaufland în perioada Sărbătorilor Pascale. Clienții pot comanda și online
Supermarketurile și mall-urile din România au început să anunțe programul pentru sărbătorile de Paște 2026, iar Kaufland România a publicat deja detaliile pentru toate magazinele din rețea. Clienții pot afla când își pot face cumpărăturile și care sunt orele speciale de funcționare în perioada sărbătorilor.

În perioada 6 – 10 aprilie, majoritatea magazinelor Kaufland vor deschide porțile de la ora 07:00, cu excepția hipermarketului din incinta Promenada Mall Sibiu, care va fi deschis de la 09:00. Orele de închidere variază între 21:30 și 23:00, în funcție de locație.

Sâmbătă, 11 aprilie, magazinele vor funcționa între 07:00 și 18:00, cu excepția unor locații care vor avea program extins: Sfântu Gheorghe până la 22:30 și Miercurea Ciuc, Sovata, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc și Gheorgheni până la 21:30. Magazinul din Promenada Mall Sibiu va respecta programul centrului comercial.

Duminică, 12 aprilie, prima zi de Paște ortodox, toate magazinele Kaufland vor fi închise, iar luni, 13 aprilie, a doua zi de Paște, majoritatea magazinelor vor funcționa între 09:00 și 18:00, cu excepția locațiilor menționate anterior și a magazinului din Promenada Mall Sibiu, care va fi deschis până la 22:00.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  31 martie 2026. Saint-Exupery: "Zborul este o minune!"
Ajutorul de deces crește cu 572 de lei. Cât costă o înmormântare în 2026
Pentru Paștele catolic, magazinele din Sfântu Gheorghe, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sovata și Târgu Secuiesc vor avea program special:

  • 30 martie – 3 aprilie: 07:00 – 22:00 (Sfântu Gheorghe până la 23:00)
  • Sâmbătă, 4 aprilie: 07:00 – 18:00
  • Duminică, 5 aprilie: închise
  • Luni, 6 aprilie: 09:00 – 18:00

Pe perioada Paștelui ortodox, aceleași magazine vor reveni la program normal în zilele de 11, 12 și 13 aprilie. Clienții care doresc detalii precise pentru fiecare magazin pot accesa www.kaufland.ro și selecta locația dorită.

În plus, produsele Kaufland pot fi comandate online prin platformele Glovo, Wolt și Bolt Food, cu livrare direct la domiciliu. Aplicațiile mobile pentru livrare rapidă pot fi descărcate gratuit din App Store și Google Play.

Program de Paște Băneasa Shopping City

  • Vineri, 10 aprilie: 10:00 – 22:00
  • Sâmbătă, 11 aprilie: 10:00 – 19:00
  • Duminică, 12 aprilie: închis
  • Luni, 13 aprilie: 10:00 – 22:00

21:01 - Succes pentru „Project Hail Mary”. Este cel mai bine vândut și apreciat film
20:53 - Bolojan: Dacă PSD va genera o criză, PNL ar putea părăsi coaliția
20:47 - Sprijin european consolidat pentru Republica Moldova. Șapte state cer accelerarea aderării la UE
20:40 - Sfânta Maria Magdalena îi ajută pe cei aflați în necaz. Acatistul ei se citește pentru curaj și claritate în acțiuni
20:32 - Marele interes al lui Donald Trump. Ce joc cu miză mondială face președintele SUA
20:20 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  31 martie 2026. Saint-Exupery: "Zborul este o minune!"

Marele interes al lui Donald Trump. Ce joc cu miză mondială face președintele SUA
Marele interes al lui Donald Trump. Ce joc cu miză mondială face președintele SUA
Adrian Severin: „Ăsta e un Guvern satelit, impus de puteri străine”
Adrian Severin: „Ăsta e un Guvern satelit, impus de puteri străine”
Ciocnire între interesele Israelului și cele ale SUA
Ciocnire între interesele Israelului și cele ale SUA

