Aducerea Luminii Sfinte de Paște de la Ierusalim la București, îngreunată de conflictul din Orientul Mijlociu

Ambasada Israelului în România a transmis, marți, că statul israelian face „toate demersurile” pentru aducerea Luminii Sfinte de Paște de la Ierusalim la București, în condițiile actuale de securitate. „În ciuda provocărilor de securitate generate de încercările repetate ale Iranului de a viza locurile sfinte din Ierusalim, pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfăşurare”, a explicat ambasadorul Israelului la Bucureşti, într-o postare pe Facebook.

„Autorităţile israeliene lucrează pentru a asigura condiţiile necesare desfăşurării în siguranţă a acestei tradiţii vechi şi atât de însemnată. Ambasada României în Israel, precum şi Ministerul Afacerilor Externe al României au fost, de asemenea, informate cu privire la aceste demersuri”, a explicat Lior Ben Dor.

În acest sens, diplomatul a afirmat că Statul Israel își reafirmă angajamentul ferm față de protejarea locurilor sfinte și garantarea libertății religioase pentru toate comunitățile. „Ambasada noastră îşi exprimă, totodată, dorinţa de a celebra aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim alături de milioane de credincioşi din România”, a mai scris ambasadorul.

Sărbătoarea tradițională a Duminicii Floriilor, programată pe 29 martie, în Săptămâna Mare, nu va mai avea loc anul acesta în Ierusalimul de Est, din cauza războiului cu Iranul. „Procesiunea tradiţională din Duminica Floriilor, care se desfăşoară de la Muntele Măslinilor către Ierusalim, este anulată și va fi înlocuită de un moment de rugăciune pentru oraşul Ierusalim, într-un loc care urmează să fie stabilit”, a transmis Patriarhul Latin al Ierusalimului, Pierbattista Pizzaballa.

De la declanșarea bombardamentelor dintre Israel și Statele Unite asupra Iranului, Biserica Sfântului Mormânt și alte locuri sfinte au rămas închise, iar această situație a dus la anularea inclusiv a celebrării Postului Mare la Ierusalim.

De asemenea, Liturghia Crismei, programată în mod obișnuit în Joia Mare, pe 2 aprilie, a fost amânată pentru o dată ulterioară, „de îndată ce situaţia o va permite”. Totuși, ierarhul a transmis că „restricţiile determinate de conflict şi evenimentele din ultimele zile nu prevestesc o îmbunătăţire iminentă.

Pe 20 martie, un fragment dintr-o rachetă iraniană interceptată a lovit acoperișul Patriarhiei Ortodoxe Grecești din Ierusalim, aflată în apropierea Bisericii Sfântului Mormânt, fără să provoace victime.

Patriarhul a transmis că „duritatea acestor vremuri de război, care ne afectează pe toţi, poartă astăzi povara suplimentară de a nu putea sărbători Paştele împreună şi cu demnitate”.

„Aceasta este o rană care se adaugă multor altora provocate de conflict. Dar nu trebuie să ne lăsăm descurajaţi. Deşi nu ne putem aduna aşa cum ne-am dori, să nu renunţăm la rugăciune”, a explicat acesta.