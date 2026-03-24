Iranul cedează. Araghchi către Witkoff: „Am primit consimțământul și binecuvântarea lui Mojtaba" pentru negocieri

Abbas Araghchi / sursa foto: Wikipedia
După ce președintele american Donald Trump a anunțat că a fost deschis un canal de discuții diplomatice, care ar putea duce la un acord între SUA și Iran, Teheranul s-a grăbit să nege acest lucru, potrivit YNet.

Iranul cedează. Mojtaba Khamenei, de acord cu negocierile

Dar o convorbire telefonică între ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, pe de o parte, și reprezentanții lui Trump Steve Witkoff, și Jared Kushner, arată că situația este diferită.

Oficialul iranian a confirmat că Mojtaba Khamenei, care a fost ales în locul tatălui său ucis, „a aprobat închiderea conflictului cât mai curând posibil, atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile noastre” și, deci, negocierile cu SUA.

Israelul ar fi rămas în afara discuțiilor și a descoperit existența lor din întâmplare. Dar subiectele asupra cărora cele două părți trebuie să ajungă la un acord sunt încă multe și delicate.

⁠Cum a rămas Claudiu Niculescu fără oglinzi la mașină în prima zi în București
Cine încearcă să-l compromită pe șeful Mossad, David Barnea. E al estimat că schimbarea de regim în Iran ar putea dura un an
Mojtaba Khamenei, noul Lider Suprem al Iranului

Mojtaba Khamenei, noul Lider Suprem al Iranului. sursa: Office of Supreme Leader

O convorbire obișnuită Araghchi-Witkoff-Kushner

Însă este posibil ca, în viitor, joia trecută să marcheze punctul de cotitură în război și să simbolizeze, de asemenea, pentru părțile implicate momentul de bilanț cu privire la ce a mers bine în această campanie și, ce a mers mai puțin bine.

Convorbirea a fost un apel pe o linie obișnuită, de la un telefon mobil din Teheran la un alt telefon mobil din Statele Unite.

De o parte a apelului se afla ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, iar de cealaltă parte mediatorul american Steve Witkoff, alături de care se afla persoana cea mai apropiată de Donald Trump - Jared Kushner, care îi este și ginere.

Jared Kushner și Steve Witkoff

Jared Kushner și Steve Witkoff / sursa foto: arhiva EVZ

Iranul a încercat să-l facă de râs pe Trump, dar a eșuat

Aseară, când Donald Trump a decis să spună lumii despre canalul de negociere cu Iranul, care fusese secret până în acel moment - atât de mult încât chiar și din propria sa administrație doar câțiva știau despre el - Teheranul s-a grăbit să nege vehement acest lucru.

Iranul a fost surprins de dezvăluirea rapidă și poate - simțindu-se în control în ultimele zile - s-a simțit suficient de încrezător pentru a încerca să-l facă de râs pe Trump susținând că nu au vorbit cu nimeni, că nu a existat niciun dialog pentru că nu era nimic de discutat și că Trump pur și simplu vrea să renunțe la război fără victorie.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    24 martie 2026 la 15:07

    Iranienii trebuie sa inteleaga ca nu pot sa se joace. Data se cred smecheri dupa 5 zile vor fi rasi de pe fata pamantului.

