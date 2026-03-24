Diplomația secretă din spatele schimbării de direcție a lui Trump față de Iran

Președintele american Donald Trump și-a retras amenințarea de a ataca centralele electrice din Iran după o serie de discuții cu ușile închise conduse de intermediari din Orientul Mijlociu, dezvăluie The Wall Street Journal.

Miniștrii de externe din Egipt, Turcia, Arabia Saudită și Pakistan s-au reunit joi, înainte de zori, la Riad, pentru discuții menite să găsească o rampă de acces diplomatică la războiul din Iran. Însă, potrivit oficialilor arabi implicați în discuții, exista o mare problemă: găsirea unui omolog în Iran cu care să negocieze. La începutul acelei săptămâni, Israelul l-a ucis pe șeful securității naționale iraniene, Ali Larijani, care fusese considerat un partener viabil care putea interacționa cu Occidentul.

Oficialii serviciilor secrete egiptene au reușit să deschidă un canal cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran - grupul paramilitar care protejează regimul iranian și care este cea mai puternică entitate politică și de securitate a țării - și au înaintat o propunere de oprire a ostilităților timp de cinci zile pentru a consolida încrederea în încetarea focului, au declarat unii dintre oficiali.

Aceste discuții au pus bazele unei inversări bruște de situație la peste 7.000 de mile distanță, în Florida.

Sâmbătă seară, președintele Trump, care a petrecut weekendul la clubul său Mar-a-Lago, a dat Iranului un ultimatum pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore, altfel armata americană va „distruge” centralele electrice ale țării. Două zile mai târziu, când vestea despre discuțiile de la Riad a ajuns la Casa Albă, Trump a schimbat cursul, îmbrățișând diplomația cu Teheranul și punând în așteptare amenințările cu atacuri.

Schimbarea lui Trump de luni dimineață a fost urmată de o serie de discuții cu ușile închise – prin intermediari din Orientul Mijlociu – despre care oficialii americani au spus că le-au dat speranța că este posibil un acord pentru soluționarea conflictului. De asemenea, aceasta a reflectat dorința tot mai mare a lui Trump și a unora dintre consilierii săi de a pune capăt războiului, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

„Acestea sunt discuții diplomatice sensibile, iar SUA nu vor negocia prin intermediul presei”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. „Aceasta este o situație fluidă, iar speculațiile despre întâlniri nu ar trebui considerate finale până când nu sunt anunțate oficial de Casa Albă”, a adăugat ea.

Anunțul lui Trump că va amâna cu cinci zile atacurile asupra centralelor electrice iraniene a declanșat o creștere a pieței bursiere. Indicele Dow Jones Industrial Average și S&P 500 au înregistrat cele mai mari câștiguri pe o singură zi de la începutul lunii februarie. Țițeiul Brent, prețul de referință internațional, a încheiat sesiunea în scădere cu 11%, puțin sub 100 de dolari pe baril, cel mai scăzut nivel din 11 martie.

Însă mediatorii arabi și-au exprimat în privat scepticismul cu privire la faptul că SUA și Iranul ar putea ajunge rapid la un acord, menționând că cele două părți rămân departe de a se înțelege. Afirmația lui Trump conform căreia discuțiile au fost productive a fost respinsă de unii oficiali iranieni, care au negat că discuțiile ar avea loc.

Ca o condiție pentru orice acord de încheiere a războiului, Iranul cere ca SUA și Israelul să se angajeze să nu lanseze atacuri în viitor. Teheranul face presiuni pentru compensații pentru daunele suferite în timpul războiului. SUA își doresc în continuare ceea ce au cerut de la Iran înainte de începerea războiului: dezmembrarea proiectelor nucleare ale Teheranului, suspendarea programului său de rachete balistice și încetarea sprijinului acordat grupărilor teroriste precum Hamas, Hezbollah sau Houthi.

Valul de negocieri diplomatice din ultimele zile a determinat discuții preliminare despre o întâlnire față în față în Pakistan sau Turcia la sfârșitul acestei săptămâni între oficiali americani și iranieni, potrivit unor consilieri ai guvernelor din SUA și statele arabe, precum și altor persoane familiarizate cu problema. Întâlnirea nu a fost încă stabilită, au declarat oficialii.

Trump pare pregătit să încheie un acord, declarând luni reporterilor că unii lideri iranieni ar putea inaugura o eră mai bună a relațiilor dintre SUA și Iran.

„Avem de-a face cu niște oameni pe care îi consider foarte rezonabili, foarte solizi”, a spus el. „Poate că unul dintre ei va fi exact ceea ce căutăm. Uitați-vă la Venezuela, cât de bine funcționează.”

Trump a aflat sâmbătă despre potențialul unor discuții cu Iranul și a fost receptiv, potrivit unui oficial de rang înalt al administrației. Dar pentru moment, Teheranul se distanțează de discuții.

Mohammad-Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian și unul dintre cei mai importanți oficiali rămași în țară, a sugerat luni că Teheranul nu este încă pregătit pentru negocieri cu Washingtonul.

„Poporul iranian cere o pedepsire completă a agresorilor”, a scris el în engleză la câteva ore după comentariile inițiale ale lui Trump. Nu au existat negocieri cu SUA, a afirmat el, adăugând că un astfel de optimism „este folosit pentru a manipula piețele financiare și petroliere și pentru a scăpa de mlaștina în care sunt prinse SUA și Israelul”.

În timpul discuțiilor secundare de săptămâna trecută, liderii arabi s-au concentrat în special pe deschiderea Strâmtorii Ormuz, calea navigabilă îngustă prin care curg de obicei 20% din exporturile mondiale de petrol.

Oficialii familiarizați cu discuțiile au declarat că aceștia au cerut ca strâmtoarea să fie supravegheată de un comitet neutru, care să permită accesul în siguranță al tuturor navelor. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a răspuns că Iranul ar trebui să perceapă taxe de la navele în tranzit, la fel cum face Egiptul acum cu Canalul Suez, au spus oficialii.

Oficialii din Golf s-au opus ideii de taxe, Arabia Saudită spunând că regatul nu va permite Iranului să aibă controlul asupra operațiunilor din strâmtoare, au spus unii dintre oficiali. Aceștia se temeau că un astfel de acord ar consolida influența iraniană asupra exporturilor de energie din Golf în anii următori.

Schimburile de mesaje au continuat, Qatar, Oman, Franța și Marea Britanie funcționând pe căi secrete, au declarat oficialii europeni și arabi. Printre propunerile vehiculate s-a numărat și găzduirea de către Pakistan a unei întâlniri între lideri de rang înalt americani și iranieni, au spus oficialii, adăugând că SUA au fost rapid acceptate de această idee.

SUA ar putea fi reprezentate de trimisii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner, deși există și posibilitatea ca vicepreședintele JD Vance să vină dacă se ajunge la o înțelegere, a declarat un oficial american.

Teheranul l-ar putea trimite pe ministrul de externe Abbas Araghchi la potențiala întâlnire, deși oficialii iranieni au semnalat că nu sunt dornici să repete negocierile eșuate anterioare dintre Araghchi și Witkoff. Nu este clar dacă Ghalibaf ar fi pregătit să părăsească țara în acest moment și să se alăture discuțiilor - mai ales dacă Vance nu ar participa.

JD Vance a vorbit luni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, au declarat oficialii, deși Netanyahu a confirmat public doar o convorbire cu Trump. Iar Donald Trump a vorbit luni cu șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, a declarat un oficial al administrației.

Washingtonul ar putea negocia acum cu un regim iranian mai dur, dacă noul lider suprem oficial, Mojtaba Khamenei, mai este în viață. Întrebat luni cine va controla strâmtoarea după război, Trump le-a spus reporterilor: „Poate eu - eu și ayatollahul”, a spus el, „oricine ar fi următorul ayatollah”.

Trump a declarat că SUA au luat legătura cu un înalt oficial iranian despre care a spus că este respectat la Teheran, dar a refuzat să-i spună numele de teama de a-l pune în pericol pe oficial.

Nicole Grajewski, cercetătoare nerezidentă în cadrul Programului de Politică Nucleară de la Carnegie Endowment for International Peace, a declarat că Ghalibaf, președintele parlamentului, este unul dintre puținii înalți oficiali rămași care ar putea convinge conducerea politică și pe cei din linie dură ai Iranului să accepte un acord.

Ghalibaf, în vârstă de 64 de ani, este un fost comandant al IRGC, care a promovat o poziție dură, dar uneori s-a poziționat ca un pragmatist, inclusiv în mandatul său de primar al Teheranului. „Ghalibaf are multă legitimitate în ochii sistemului de securitate”, a spus Grajewski.