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Rusia își reafirmă sprijinul pentru propunerile lui Trump. Lavrov anunță noi contacte diplomatice cu Washingtonul

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Rusia își reafirmă sprijinul pentru propunerile lui Trump. Lavrov anunță noi contacte diplomatice cu WashingtonulLavrov / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Rusia rămâne angajată față de propunerile președintelui american Donald Trump privind încheierea războiului din Ucraina, a declarat luni ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Oficialul de la Moscova a precizat că așteaptă noi discuții cu emisarii americani pentru a clarifica modul în care eventualele acorduri de pace ar putea fi puse în aplicare.

Declarațiile vin în contextul în care Kremlinul a anunțat că reprezentanții americani Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să efectueze în curând o nouă vizită în Rusia.

Cei doi au fost implicați în negocierile intermediate de Statele Unite pentru găsirea unei soluții de încetare a conflictului care durează de peste patru ani.

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Moscova cere clarificări privind implementarea unui acord

Potrivit lui Lavrov, Rusia consideră că inițiativele promovate de administrația Trump reprezintă o bază de discuție pentru o eventuală soluționare a conflictului.

Ministrul rus a afirmat că Moscova dorește să afle direct de la emisarii americani cum ar urma să fie implementate în practică eventualele înțelegeri rezultate din negocieri.

 

Jared Kushner și Steve Witkoff

Jared Kushner și Steve Witkoff / sursa foto: arhiva EVZ

Vizita anunțată a lui Steve Witkoff și Jared Kushner este privită ca o nouă etapă a dialogului dintre Washington și Moscova, într-un moment în care eforturile diplomatice pentru încetarea ostilităților continuă.

Critici la adresa inițiativelor europene

În același timp, Lavrov a criticat implicarea statelor europene în procesul diplomatic. Șeful diplomației ruse a susținut că liderii europeni încearcă să își impună propriile servicii de mediere și că pornesc de la premisa greșită că Rusia pierde războiul.

Oficialul rus a respins ideea că Moscova ar putea accepta ultimatumuri din partea statelor occidentale și a reiterat poziția Kremlinului potrivit căreia situația de pe front nu justifică astfel de abordări.

Negocierile rămân în centrul atenției internaționale

Anunțul privind o nouă deplasare a emisarilor americani în Rusia sugerează că dialogul dintre cele două părți continuă, în ciuda dificultăților întâmpinate până acum în procesul de negociere.

Evoluția acestor contacte diplomatice este urmărită cu atenție de comunitatea internațională, având în vedere impactul major pe care războiul din Ucraina îl are asupra securității europene și a relațiilor dintre marile puteri.

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