Apple a început discuții preliminare cu Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) pentru o posibilă soluționare amiabilă a procesului antitrust deschis în 2024, potrivit unei informații publicate de Bloomberg și citate de Reuters.

Negocierile se află într-un stadiu incipient, iar până în prezent nu a fost încheiat niciun acord. Dacă discuțiile vor avansa, cazul ar putea fi rezolvat fără un proces de lungă durată, într-un moment în care autoritățile americane intensifică supravegherea marilor companii din tehnologie.

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg News, Apple și Departamentul de Justiție al SUA au început discuții privind o eventuală înțelegere în procesul prin care gigantul american este acuzat că și-a menținut în mod ilegal poziția dominantă pe piața smartphone-urilor. Reuters precizează că nu a putut verifica independent informația, iar nici Apple, nici DOJ nu au comentat public raportul.

Surse apropiate dosarului susțin că Apple a prezentat mai multe propuneri de soluționare în cursul acestui an. Totuși, negocierile sunt abia la început și nu există garanții că vor conduce la un acord. De asemenea, nu este clar dacă procurorii generali ai celor 15 state americane care s-au alăturat acțiunii federale participă la aceste discuții.

Procesul antitrust a fost intentat în martie 2024 de Departamentul de Justiție al SUA împreună cu mai multe state americane. Autoritățile susțin că Apple a construit și menținut un monopol pe piața smartphone-urilor prin limitarea accesului concurenților la funcții și servicii esențiale ale ecosistemului iPhone.

Printre acuzațiile formulate se numără restricționarea dezvoltării așa-numitelor „super aplicații”, limitarea serviciilor de cloud gaming, obstacole în calea interoperabilității aplicațiilor de mesagerie, restricții pentru ceasurile inteligente produse de alte companii și limitarea accesului la tehnologia utilizată pentru portofele digitale și plăți contactless.

Potrivit autorităților americane, aceste practici ar fi redus concurența și ar fi afectat consumatorii prin menținerea unor prețuri mai ridicate și prin diminuarea opțiunilor disponibile.

Apple a respins în repetate rânduri acuzațiile și a susținut că regulile sale sunt concepute pentru a proteja securitatea și confidențialitatea utilizatorilor.

Acțiunea împotriva Apple este una dintre cele mai importante investigații antitrust lansate de administrația americană împotriva unei companii Big Tech. Ea se înscrie într-un val mai amplu de procese și investigații care vizează marile platforme digitale, inclusiv Google, Meta și Amazon, pe fondul preocupărilor privind concurența și puterea de piață a acestor companii.

Dacă negocierile dintre Apple și Departamentul de Justiție vor avea succes, compania ar putea evita un proces complex și costisitor, care s-ar putea întinde pe mai mulți ani. În schimb, în lipsa unui acord, litigiul va continua în instanță și ar putea avea implicații importante pentru modul în care Apple își administrează ecosistemul software și hardware.

Publicarea informației privind negocierile a avut și un efect imediat pe piață. Potrivit Reuters, acțiunile Apple au scăzut cu aproximativ 1,1% în tranzacțiile de vineri, chiar dacă titlurile companiei acumulaseră un avans de circa 23% de la începutul anului.