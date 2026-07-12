Inteligența artificială schimbă ritmul atacurilor informatice. Modificările aduse de Apple

Apple a lansat pe actualizările de securitate iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 și macOS Tahoe 26.5.2, înaintea ciclului obișnuit de actualizări software. Decizia vine într-un context în care dezvoltarea inteligenței artificiale accelerează identificarea vulnerabilităților și reduce timpul în care acestea pot fi exploatate de hackeri, relatează Fox News.

Actualizările de securitate trec de multe ori neobservate de utilizatori, fiind amânate până la un moment mai convenabil. De această dată, însă, Apple a ales să intervină înainte de programul obișnuit și să distribuie rapid remedierile disponibile. Apple a precizat că aceste remedieri fuseseră incluse inițial în versiunile beta ale iOS 26.6, iPadOS 26.6 și macOS Tahoe 26.6, însă a decis să le ofere tuturor utilizatorilor mai devreme.

În mod obișnuit, compania include mai multe remedieri într-o actualizare software de amploare. De această dată, Apple a ales să scurteze intervalul dintre descoperirea vulnerabilităților și distribuirea corecțiilor.

Motivul este legat de evoluția instrumentelor bazate pe inteligență artificială, care pot accelera analiza actualizărilor software. Odată ce un patch apare într-o versiune beta, acesta poate fi analizat prin inginerie inversă, iar vulnerabilitatea identificată într-un timp mult mai scurt decât în trecut.

Apple a declarat că nu există dovezi potrivit cărora vulnerabilitățile remediate ar fi fost exploatate. Cu toate acestea, compania a urmărit să reducă perioada dintre momentul în care corecțiile au devenit vizibile și cel în care acestea au ajuns pe dispozitivele utilizatorilor.

Această abordare indică faptul că Apple ia în calcul impactul pe care inteligența artificială îl poate avea asupra securității cibernetice. Dacă până acum dezvoltatorii dispuneau de mai mult timp pentru a reacționa după publicarea unei remedieri, ritmul actual transformă procesul într-o cursă contra cronometru.

Documentația publicată de Apple pentru iOS 26.5.2 și iPadOS 26.5.2 arată că actualizarea este destinată iPhone 11 și modelelor lansate ulterior, precum și mai multor versiuni compatibile de iPad.

Printre problemele remediate se numără vulnerabilități la nivelul kernelului sistemului de operare. Acestea ar fi putut permite unei aplicații să blocheze funcționarea dispozitivului, să afecteze memoria kernelului sau să expună informații sensibile.

Actualizarea elimină și mai multe vulnerabilități din WebKit, motorul care stă la baza browserului Safari și a conținutului web afișat în numeroase aplicații. Unele dintre aceste breșe puteau fi exploatate prin intermediul unor pagini web malițioase, ceea ce putea provoca blocarea aplicațiilor, coruperea memoriei, scurgeri de date sau ieșirea din mecanismele de protecție ale sistemului.

Apple a remediat și probleme identificate în WebRTC, care puteau fi declanșate prin conținut web malițios și care aveau capacitatea de a bloca Safari sau anumite procese ale sistemului de operare.

În cazul computerelor Mac, compania listează macOS Tahoe 26.5.2 drept versiunea actuală. Pentru dispozitivele care folosesc macOS Sonoma sau macOS Sequoia, Apple a lansat în aceeași zi și Safari 26.5.2, actualizare care include remedieri de securitate dedicate.

Inteligența artificială poate accelera activitatea cercetătorilor care identifică vulnerabilități și contribuie la dezvoltarea unor programe mai sigure. În același timp, aceeași tehnologie poate fi utilizată și de persoane rău intenționate pentru a analiza mai rapid modificările introduse într-un software.

Un instrument bazat pe AI poate compara modificările dintre două versiuni ale unui program, poate sintetiza conținutul unui patch și poate indica zonele în care ar putea exista vulnerabilități. În aceste condiții, timpul necesar pregătirii unui atac poate fi redus semnificativ.

Acesta este unul dintre motivele pentru care Apple a decis să distribuie remedierile înaintea unei actualizări software de amploare. Strategia sugerează că marile companii din domeniul tehnologiei ar putea adopta tot mai des lansări rapide dedicate exclusiv securității, chiar și în lipsa unor funcții noi pentru utilizatori.

În același timp, competiția din domeniul inteligenței artificiale continuă să accelereze dezvoltarea unor modele capabile să analizeze cod, să identifice vulnerabilități și să ofere asistență în domeniul securității cibernetice. Unele dintre aceste sisteme sunt disponibile doar prin programe de testare sau acces limitat, din cauza posibilității de a fi utilizate în atacuri informatice.

Inițiative similare sunt dezvoltate și în afara Statelor Unite, unde mai multe laboratoare de inteligență artificială și companii specializate în securitate dezvoltă modele dedicate analizei codului și identificării vulnerabilităților. În acest context, ritmul în care evoluează atât apărarea, cât și metodele de atac devine tot mai rapid.