Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică globală, fiind responsabil pentru un număr uriaș de îmbolnăviri și decese în întreaga lume. În mod obișnuit, boala apare în urma unor transformări anormale ale celulelor proprii ale unui organism. Cu toate acestea, în mediul natural există cazuri extrem de rare în care celulele tumorale au capacitatea de a trece de la un individ la altul în cadrul aceleiași specii.

Acest fenomen neobișnuit ridică întrebări esențiale privind barierele de protecție ale organismului și motivele pentru care o astfel de transmitere nu are loc în cazul oamenilor, conform news.ro.

Cercetătorii din Statele Unite au identificat recent un nou caz de cancer transmisibil la o specie de somn de apă dulce. Această descoperire reprezintă doar al patrulea exemplu de acest gen documentat în mod natural la animale, oferind date valoroase despre mecanismele imunologice care protejează specia umană de un scenariu similar.

Este important de făcut distincția între cancerele cauzate de virusuri sau alți agenți infecțioși și cele propriu-zis transmisibile. În cazul celor din urmă, nu microorganismele sunt cele care se împrăștie de la o gazdă la alta, ci chiar celulele tumorale. Acestea părăsesc corpului unui animal, ajung în altul și își continuă multiplicarea.

Până în prezent, acest fenomen rar a fost observat doar la câteva specii: diavolii tasmanieni, câini, anumite specii de scoici și, cel mai recent, la somnii de apă dulce.

În cazul diavolilor tasmanieni, celulele canceroase se transmit prin mușcăturile violente din timpul luptelor sau al împerecherii. Tumorile pătrund prin rănile deschise și se dezvoltă ulterior în organismul celeilalte gazde.

La câini, afecțiunea este cunoscută sub numele de tumoră venereană transmisibilă și se răspândește în timpul contactului direct dintre mucoasele genitale la împerechere.

Mecanismul este complet diferit în cazul scoicilor. După ce un exemplar bolnav moare, celulele canceroase sunt eliberate în apă, fiind preluate ulterior de alte scoici în procesul natural de filtrare a apei pentru hrănire.

În ceea ce privește somnii, specialiștii încă analizează modul exact de transmitere. Principalele ipoteze luate în calcul sunt contactul direct în timpul împerecherii sau preluarea celulelor canceroase din mediul acvatic.

Transmiterea unei tumori canceroase de la un individ la altul necesită depășirea unor obstacole biologice extrem de complexe. Prima și cea mai importantă barieră este sistemul imunitar. Acesta funcționează ca un scut care identifică și distruge rapid tot ce nu aparține organismului. Celulele tumorale provenite de la alt individ sunt recunoscute imediat ca fiind străine și sunt eliminate.

Această reacție este similară cu cea observată în cazul transplanturilor de organe. Pentru a preveni respingerea organului primit, pacienții umani parcurg terapii speciale care reduc activitatea sistemului imunitar.

O altă barieră crucială este diversitatea genetică. La majoritatea speciilor, inclusiv la oameni, există variații genetice semnificative între indivizi, ceea ce face ca celulele celuilalt să fie biologic incompatibile. O excepție rară o constituie diavolii tasmanieni, o specie cu o diversitate genetică extrem de scăzută, fapt ce le permite celulelor canceroase străine să supraviețuiască.

În plus, celulele canceroase sunt extrem de sensibile în afara corpului gazdă. Fluctuațiile de temperatură, aerul și radiațiile ultraviolete le distrug rapid. Astfel, transmiterea este posibilă doar prin contact direct sau într-un mediu ce favorizează supraviețuirea temporară a celulelor, cum este apa.

Specialiștii dau asigurări că nu există nicio dovadă științifică privind existența unui cancer transmisibil care să se răspândească în mod natural în rândul populației umane.

Pentru a discuta despre un cancer transmisibil la om, ar fi necesar ca celulele tumorale să părăsească corpul inițial, să infecteze o altă persoană și să se multiplice independent, formând o linie celulară capabilă să se transmită mai departe.

Cu toate acestea, există situații medicale de excepție care nu reprezintă o transmitere naturală a bolii. Printre acestea se numără transferul accidental de celule tumorale în timpul transplanturilor de organe, trecerea celulelor de la mamă la făt în timpul sarcinii sau accidentele de muncă prin înțeparea cu ace contaminate. De asemenea, deși virusuri precum HPV cresc riscul de cancer, transmis este virusul, nu celula tumorală în sine.

Studierea acestor cazuri rare la animale oferă oportunități valoroase pentru cercetarea oncologică. Analiza acestor modele naturale îi ajută pe cercetători să înțeleagă modul în care celulele canceroase reuşesc să fentaze sistemul imunitar, să reziste în afara organismului și să se adapteze într-o nouă gazdă. Aceste date pot deschide noi căi de cercetare privind evoluția tumorilor și prevenirea metastazelor.