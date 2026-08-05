Oana Zăvoranu va mai avea de așteptat până când va afla decizia definitivă a Curții de Apel București (CAB) în dosarul de șantaj în care este judecată alături de avocatul Ionuț-Silviu Călin. Instanța a amânat pronunțarea pentru 19 august, potrivit Justnews.

Este al 18-lea termen stabilit pentru pronunțarea unei soluții în acest dosar, deschis după plângerea formulată în 2021 de medicul Furtună Ioan Bogdan, fost manager al clinicii One Life, deținută de Oana Zăvoranu.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Furtună Ioan Bogdan a condus clinica One Life în perioada 2017-2018.

După încheierea colaborării, medicul ar fi solicitat restituirea unor sume de bani pe care susține că i le-a împrumutat Oanei Zăvoranu. La rândul său, vedeta ar fi reclamat existența unor datorii pe care fostul manager le-ar fi avut față de clinică.

Conflictul a escaladat, iar cazul a ajuns în atenția procurorilor DNA.

În 2021, Oana Zăvoranu a susținut public că medicul este cel care ar fi produs prejudicii clinicii și a respins acuzațiile formulate împotriva sa.

„S-a întâmplat totul la sfârşitul anului 2016, fiindu-mi prezentat ca fiind un medic serios, dintr-o familie de medici. Nimic din CV şi aparenţe nu dădea de bănuit. Dispuneam de bani cash şi a început individul să-mi ceară diverse sume de bani la ceas de noapte, pentru a cumpăra diverse aparate pentru clinică. Când nu am găsit niciun aparat medical în clinica noastră, atunci am descoperit că e ceva putred. Soţul meu a găsit în 2018 nişte facturi falsificate, pe nişte aparate-fantomă. Avocaţii la care am apelat au înregistrări video şi audio cu momentele în care doctoraşul Furtună se milogeşte la mine. Acest individ este un şmecher, un profitor şi un escroc. Pe unde a fost, a fost dat afară, pentru că a ciordit, pe româneşte”, spunea ea.

Potrivit motivării prin care judecătorul de cameră preliminară a decis începerea judecății, procurorii susțin că Oana Zăvoranu ar fi exercitat presiuni psihice asupra medicului Furtună Ioan Bogdan în timpul negocierilor privind încheierea unei tranzacții.

„S-a reținut ca situație de fapt că, în calitatea sa de acționar majoritar al S.C. One Life S.R.L., inculpata Zăvoranu Ioana în perioada 08.04.2021-23.04.2021, în contextul negocierii privind încheierea unui contract de tranzacție cu persoana vătămată pentru acoperirea unui pretins prejudiciu cauzat de persoana vătămată în cuantum de 800.000 euro societății One Life SRL pe perioada în care aceasta a fost administratorul societății, având sprijinul inculpatului Călin Ionuț Silviu (avocat al inculpatei) pe care l-a mandatat să negocieze încheierea tranzacției menționate mai sus”, au arătat aceștia.

„(Inculpata Ioana Zăvoranu – n.r.) a constrâns persoana vătămată Furtună Ioan Bogdan prin exercitarea de presiuni psihice, ce au constat în conținutul postărilor acesteia de pe rețeaua de socializare Facebook din datele de 20.04.2021 și 21.04.2021, precum și în intervenția televizată din cadrul emisiunii Ediție specială a postului de televiziune Romania TV din data de 23.04.2021, în care se arată aspecte denigratoare referitoare la persoana vătămată privitor la săvârșirea unor fapte de natură penală de către aceasta, acte ce au fost exercitate în scopul obținerii pentru sine a unui folos material în mod injust în cuantum de 240.000 euro.

Activitatea infracțională a inculpatului Călin Ionuț Silviu a constat în aceea că a constrâns persoana vătămată Furtună Ioan Bogdan, prin exercitarea de presiuni psihice care au constat în faptul că, sub pretextul unui posibil prejudiciu cauzat de persoana vătămată Furtună Ioan Bogdan, pe perioada în care aceasta a fost administratorul One Life S.R.L, firmă în care inculpata Zăvoranu Ioana deține calitatea de acționar majoritar, va fi formulată plângere penală împotriva persoanei vătămate care va avea ca rezultat sigur condamnarea persoanei vătămate și suspendarea dreptului la liberă practică, precum și că vor fi date în vileag în mass media aspecte denigratoare pentru persoana vătămată de natură să îi compromită acesteia imaginea, dar și aptitudinea de a fi aleasă într-o funcție publică”, se arată în document.

Potrivit Wowbiz.ro, procurorii DNA au solicitat condamnarea Oanei Zăvoranu și a avocatului Ionuț-Silviu Călin la pedepse cu închisoarea cu executare, apreciind că presiunile exercitate asupra persoanei vătămate au fost reale, documentate și urmăreau obținerea unui folos material.

Curtea de Apel București urmează să pronunțe hotărârea în 19 august. Până la o decizie definitivă, Oana Zăvoranu și avocatul său beneficiază de prezumția de nevinovăție.