Monden Pușcărie pentru Oana Zăvoranu. Procurorii nu lasă loc de întors







Problemele se țin lanț de Oana Zăvoranu, iar scandalul cu medicul Bogdan Furtună s-ar putea încheia în dezavantajul ei. Recent, procurorii au cerut pedeapsa cu executare în cazul Queridei. Dincolo de acest proces, fosta prezentatoare și-a pierdut toată averea moștenită de la mama ei.

Oana Zăvoranu ar putea ajunge în spatele gratiilor

Victima în acest caz este medicul Bogdan Furtună, fost manager al clinicii One Life, afacere deținută de Zăvoranu împreună cu soțul ei, Alex Ashraf. Potrivit datelor din anchetă, conflictul ar fi pornit în momentul în care Querida i-ar fi cerut medicului 300.000 de euro, sumă ce ar reprezenta, în viziunea acesteia, o parte din pierderile înregistrate în perioada în care Bogdan Furtună avea o funcție de conducere.

Între timp, clinica One Life a ajuns în faliment, iar fosta prezentatoare a pierdut banii investiți în această afacere. Conform medicului Bogdan Furtună, Oana Zăvoranu, împreună cu avocatul ei ar fi făcut presiuni asupra lui pentru a obține suma de 300.000 de euro. Aceste fapte au dus la acuzații de șantaj.

Medicul a înregistrat toate convorbirile telefonice

Pentru a se proteja, Bogdan Furtună a înregistrat convorbirile purtate cu avocatul vedetei și le-a prezentat în fața instanței. De cealaltă parte, Oana Zăvoranu recunoaște că i-a cerut medicului o sumă de bani, însă susține că ar fi încercat să își recupereze banii pierduți în perioada în care acesta era managerul clinicii.

„Eu știu cine este Bogdan Furtună din 2017, omul minte cum respiră. Conversațiile din dosar arată lucrul acesta. Câtă veridicitate pot avea niște înregistrări în care știi exact când să râzi, să oftezi sau să taci? E penibil modul în care se agață de orice. Face pe inocentul, dar toți știu că are un dosar de mită de la Spitalul Colțea!”, a declarat ea pentru Cancan.

De asemenea, vedeta a subliniat că nu a încercat să îl șantajeze pe fostul ei colaborator.

„Eu nu am șantajat pe nimeni. Am postat adevărul despre el, pentru ca lumea să nu mai pice în plasa lui. În loc să răspundă pentru banii risipiți, face pe victima și spune că îi e frică de mine. Mai nou, am înțeles că vrea să deschidă și o acțiune civilă”, a mai spus ea.

Oana Zăvoranu a risipit averea moștenită de la mama ei

Procurorii Anticorupție au solicitat condamnarea cu executare a Oanei Zăvoranu și a avocatului Ionuț Călin, considerând că presiunile și amenințările exercitate de aceștia sunt reale, bine documentate și deliberate. Verdictul final în acest caz va fi pronunțat de Curtea de Apel București pe 25 august 2025.

După moartea Mărioarei Zăvoranu, vedeta a vândut o proprietate moștenită și a investit toți banii în clinica din Dorobanți.