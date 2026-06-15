Sebastian Burduja anunță că va vota pentru susținerea lui Ilie Bolojan în PNL

Liderul PNL București, Sebastian Burduja a anunțat luni că va vota în Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal pentru susținerea lui Ilie Bolojan, argumentând că decizia este legată de respectarea unor principii democratice și de nevoia de consecvență politică în interiorul partidului.

Mesajul a fost publicat pe Facebook înaintea ședinței conducerii PNL și vine într-un moment în care liberalii discută despre poziționarea partidului în contextul negocierilor politice privind formarea unei majorități și a unui viitor guvern.

Liderul PNL București a precizat că sprijinul său pentru Ilie Bolojan nu este determinat de relația personală pe care o are cu acesta, ci de ceea ce consideră a fi principii esențiale pentru funcționarea partidului și a democrației.

Acesta a susținut că doar Partidul Național Liberal are legitimitatea de a desemna și susține un premier liberal, avertizând asupra riscului ca deciziile interne ale partidului să fie influențate din exterior.

În mesajul său, Burduja a afirmat că PNL trebuie să își respecte promisiunile dacă dorește să recâștige încrederea electoratului.

Potrivit acestuia, alegătorii sunt nemulțumiți de schimbările frecvente de poziție ale clasei politice, iar consecvența reprezintă o condiție importantă pentru refacerea credibilității partidului.

Liderul liberal a vorbit și despre necesitatea unui „moment zero” în PNL, prin asumarea unei direcții liberal-conservatoare și clarificarea orientării politice a formațiunii.

Burduja a subliniat că România are nevoie de un guvern funcțional, însă a adăugat că acest obiectiv nu trebuie atins cu orice preț.

În același timp, el a invocat posibilitatea alegerilor anticipate în cazul în care forțele politice care au contribuit la căderea guvernului nu reușesc să construiască o alternativă viabilă.

„Poporul este suveran. Dacă cei care au dărâmat guvernul nu sunt în stare să formeze o alternativă, soluția sunt anticipatele”, a afirmat acesta.

Poziția exprimată de Sebastian Burduja evidențiază dezbaterea existentă în interiorul Partidului Național Liberal cu privire la viitoarea conducere executivă și la strategia politică a formațiunii.

Votul din Biroul Politic Național este urmărit cu atenție în contextul negocierilor privind formarea guvernului și stabilirea echilibrului politic pentru perioada următoare.