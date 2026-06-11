Un incident aparent minor, dar cu implicații legale severe, s-a transformat într-un dosar penal finalizat cu o pedeapsă cu executare. Un bărbat a fost condamnat la 6 luni de închisoare, pe care le va executa într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a sustras documente oficiale aparținând Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului, conform telegraph.md.

Deși situația părea inițial o simplă neînțelegere între un cetățean și funcționarii publici, trecutul infracțional al bărbatului și refuzul de a colaborare cu autoritățile au cântărit decisiv în fața magistraților.

Evenimentele s-au desfășurat la începutul acestui an. Bărbatul s-a prezentat la sediul instituției pentru a studia actele dintr-un dosar administrativ, deschis în urma unor sesizări depuse chiar de el cu privire la situația propriului copil minor. Angajații i-au oferit acces la materiale, însă tensiunile au apărut la finalul programului de lucru.

Când funcționarii i-au solicitat restituirea dosarelor pentru a le arhiva, vizitatorul a refuzat categoric să le înapoieze. Acesta a strâns foile de pe masă și a părăsit clădirea, ignorând avertismentele repetate ale personalului, care a încercat să îl oprească și i-a explicat consecințele legale ale gestului său.

Imediat după ce bărbatul a părăsit instituția cu actele oficiale, angajații au alertat organele de poliție. Conștient probabil de gravitatea situației, acesta s-a întors la sediul Direcției în ziua următoare, returnând o parte din dosar.

Totuși, în urma unei verificări amănunțite efectuate de funcționari, s-a descoperit că din materialele restituite lipsea o piesă importantă, mai exact o fișă de sesizare. Acest detaliu a transformat fapta într-o infracțiune flagrantă de sustragere de documente.

În timpul procesului, bărbatul a încercat să convingă instanța că nu a avut intenția de a fura actele, ci doar de a le analiza mai în detaliu, respingând acuzațiile aduse de procurori.

„Nu am sustras niciun document. Am avut nevoie de mai mult timp pentru a studia materialele și am părăsit instituția fără a lua acte care aparțineau Direcției.”, a declarat acesta în fața judecătorilor.

Magistrații nu au fost însă înduplecați de această explicație, mai ales că individul nu se află la prima confruntare cu legea. Acesta are antecedente penale substanțiale, fiind condamnat în trecut pentru infracțiuni de escrocherie, dar și pentru ignorarea legii, prin neexecutarea unei hotărâri judecătorești. Aceste abateri anterioare au determinat instanța să aplice o pedeapsă cu executare în regim de penitenciar.