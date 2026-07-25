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Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste o casă din Germania. O persoană a murit

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Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste o casă din Germania. O persoană a muritAvion. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă peste acoperișul unei locuințe din landul german Saxonia Inferioară, provocând moartea unei persoane aflate la bord. Autoritățile desfășoară o amplă intervenție pentru a găsi o a doua persoană despre care există indicii că se afla în aeronavă în momentul impactului, arată Welt.

Alertă în Germania după ce un avion s-a prăbușit peste o locuință. Zona a fost evacuată

Accidentul s-a produs în localitatea Ganderkesee, în apropiere de Bremen.Potrivit informațiilor transmise de autoritățile germane, aeronava a căzut direct peste acoperișul unei case unifamiliale și a rămas înfiptă în structură după impact.

Salvatorii au găsit în epavă trupul neînsuflețit al unei persoane. Primele date ale anchetei indică faptul că în avionul prăbușit s-ar fi aflat două persoane, iar echipele de intervenție continuă căutările pentru identificarea celei de-a doua.

Locuința era goală în momentul impactului

Poliția a anunțat că proprietarii nu se aflau acasă atunci când avionul s-a prăbușit, astfel că nu au existat victime în rândul persoanelor aflate la sol.

Deocamdată, cauza accidentului din Germania nu este cunoscută. Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o posibilă defecțiune tehnică, condițiile de zbor sau alți factori care ar fi putut determina pierderea altitudinii.

Autoritățile au evacuat zona din jurul casei

La scurt timp după producerea accidentului, autoritățile au instituit un perimetru de siguranță și au evacuat preventiv locuințele aflate pe o rază de aproximativ 100 de metri.

Poliția a anunțat că măsura a fost luată din motive de siguranță și că, în prezent, nu există un risc pentru populația din zonă.

La fața locului au intervenit numeroase echipaje de pompieri, polițiști și paramedici, care acționează pentru recuperarea aeronavei, continuarea căutărilor și securizarea perimetrului.

Anchetatorii încearcă să afle cauza accidentului

Investigația este în desfășurare, iar specialiștii urmează să examineze epava și toate datele disponibile despre zbor pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

Până în acest moment, autoritățile germane nu au făcut publică identitatea victimei și nici naționalitatea persoanelor aflate la bordul aeronavei.

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