Avionul prăbușit care a schimbat aviația, găsit după 74 de ani

O echipă de căutare aeriană a găsit avionul prăbușit în Oceanul Atlantic în urmă cu mai bine de șapte decenii, care a schimbat aviația civilă, potrivit publicației Today.

Echipa, ale cărei eforturi sunt relatate într-un episod viitor al emisiunii „Expediție necunoscută” de pe Discovery Channel, a localizat aeronava Pan Am, supranumită Clipper Endeavor, la aproximativ 600 de metri adâncime, în largul coastei Puerto Rico.

Avionul s-a prăbușit la aproximativ 10 minute de la începutul zborului său din San Juan, pe 11 aprilie 1952. La bord se aflau șaizeci și nouă de pasageri și membri ai echipajului; 52 de persoane au murit, iar 17 au supraviețuit.

Folosind sonar și imagini de înaltă definiție, echipa a găsit sigla Pan Am, trenul de aterizare și motorul avionului, rezolvând un mister aviatic de aproape 75 de ani și încheind ani de eforturi de căutare.

Zborul Pan Am 256 se îndrepta spre ceea ce este acum cunoscut sub numele de Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York City, în Vinerea Mare. La scurt timp după decolare, piloții au pierdut ambele motoare din partea dreaptă a avionului. Nouă minute mai târziu, avionul s-a prăbușit.

Instrucțiunile de siguranță pentru însoțitorii de bord nu erau încă standard în avioane.

„Nu a existat nicio demonstrație a locului unde sunt ieșirile, unde sunt dispozitivele de flotație. Și astfel, în tot acel haos și toată acea panică, 52 de oameni s-au înecat în și în jurul acestui avion”, a declarat gazda emisiunii „Expedition Unknown”, Josh Gates, pentru Today.

Aeronava a rămas pe fundul oceanului timp de 74 de ani. Din 2019, Air/Sea Heritage Foundation lucrează la găsirea epavei.

„Era cu adevărat inaccesibilă în 1952 și a durat până acum ca tehnologia să ajungă din urmă, pentru a putea ajunge în jos”, a declarat președintele Air/Sea Heritage Foundation, Russ Matthews.

Luna trecută, Gates și Matthews au avut oportunitatea de a folosi o dronă subacvatică autonomă - folosită în mod normal pentru studierea câmpurilor de gaze și minerale - timp de două zile pentru a localiza avionul.

„Am fost contra cronometru în această privință și știam că avem o idee, o cutie de căutare destul de frumoasă, o cutie de căutare, pe care doream să o căutăm”, a declarat Tony Romeo, CEO al Eco Minerals, pentru TODAY.

Echipa a reușit să localizeze avionul din prima încercare.

După prăbușirea avionului Clipper Endeavor, briefing-urile de siguranță dinaintea zborului au devenit obligatorii.

„Indiferent dacă plecați în vacanță, vă întoarceți acasă de sărbători sau sunteți un călător de afaceri - de fiecare dată când puneți piciorul într-un avion, aveți o datorie față de ceea ce s-a întâmplat cu Clipper Endeavor”, a spus Gates.

Episodul „Expediție necunoscută” despre Clipper Endeavor este programat să fie difuzat în toamnă.