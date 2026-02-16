International

Avion prăbușit din cauza unui geam murdar. Un câine a supraviețuit

Avion prăbușit din cauza unui geam murdar. Un câine a supraviețuitAvion prăbușit din cauza unui geam murdar. Un câine a supraviețuit / sursa foto: FB
Un pilot îndrăgit din Florida și soția sa au murit după ce micul lor avion s-a prăbușit în Texas din cauza unui parbriz murdar, însă câinele cuplului a supraviețuit tragicului accident, potrivit The New York Post.

Un geam de avion murdar a fost la originea accidentului

Ron și Barbara Timmermans au murit miercuri seara, după ce avionul lor Beechcraft A36 a lovit o linie electrică lângă Brownsboro în jurul orei 17:30 și s-a prăbușit la pământ lângă un rând de case din cartier.

Cuplul tocmai anunțase prin radio că urmează să aterizeze de urgență, dar avionul a lovit linia electrică în timp ce se pregăteau să aterizeze din nou.

„Petrolul care acoperea parbrizul” a fost trecut ca fiind cauza tentativei de aterizare de urgență, potrivit unui raport FAA privind accidentul obținut de Daily Mail.

Câinele aflat în avion a supraviețuit

Dar cățelușul cuplului - care zbura la bord cu ei - a ieșit în mod miraculos din accident nevătămat și a fost recuperat de localnicii care au auzit avionul prăbușindu-se chiar în fața casei lor.

„Câinele era viu, așa că unul dintre vecini l-a luat să aibă grijă de el”, a declarat vecina Mary Ann Shoulders pentru KLTV.

„Am văzut-o pe femeie și nu am recunoscut-o, deși am crezut că ar putea fi una dintre vecinele noastre, dar nu am recunoscut-o”, a adăugat Shoulders.

Fotografii șocante au arătat avionul familiei Timmerman cu botul prăbușit pe strada liniștită din Shoulders, cu coada îndreptată spre cer.

avion cazut

avion cazut / sursa foto: KLTV via New York Post

Familia avea o afacere în aviație

Cuplul Timmermans deținea o afacere de aviație în zona Orlando, iar Ron era specializat în instruire de zbor.

Colegii care au zburat cu el de-a lungul anilor au spus că le va fi „foarte dor de el”.

„Ron a jucat un rol important în antrenarea a sute de piloți de-a lungul anilor. A realizat sute de ore de interviuri cu oameni din industria aviației”, a declarat Florida Aviation Network pentru KVUE.

Câinele supraviețuitor va fi adoptat de rudele familiei Timmerman, potrivit oficialilor.

