Zbor Wizz Air escortat de avioane de vânătoare. Alerta, declanșată de un mesaj apărut pe telefon

Un zbor al companiei Wizz Air, cu numărul W95310, care efectua duminică ruta Londra–Tel Aviv, a fost escortat de avioane de vânătoare după ce un cuplu aflat la bord a semnalat apariția, în limba arabă, a cuvântului „terorist” pe telefonul unuia dintre ei. Echipajul a transmis imediat informația către autoritățile din Tel Aviv, care au activat procedurile de securitate și au decis interceptarea aeronavei până la destinație, informează presa maghiară.

Avioane de vânătoare au fost mobilizate în Israel pentru escortarea aeronavei Wizz Air care se apropia de aterizare pe Aeroportul Ben Gurion. Incidentul a fost tratat ca o posibilă amenințare la adresa securității, iar avionul care venea din Londra a fost interceptat de avioane militare israeliene, potrivit autorităților aeroportuare.

La bordul cursei W95310, cuplul aflat în drum spre Israel a raportat că pe telefonul unuia dintre ei apăruse mesajul suspect. Temându-se de un pericol iminent, echipajul a informat autoritățile israeliene, care au decis trimiterea avioanelor de vânătoare pentru escortarea aeronavei până la aterizare.

După verificări, s-a stabilit că nu a existat nicio amenințare reală, iar alerta a fost declanșată de o farsă: fiul cuplului a redenumit, în glumă, rețeaua de pe telefonul părinților. Avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul Ben Gurion, însă pasagerii au fost supuși unor controale de securitate după debarcare.

Portalul de știri Ynet, care a relatat incidentul, a subliniat că situația ar fi putut fi evitată dacă pasagerii ar fi respectat regulile și ar fi ținut telefoanele mobile în modul avion până la aterizare.

Anul 2025 a fost unul de creștere accelerată pentru Wizz Air. Compania și-a extins flota cu 42 de aeronave noi, ceea ce a permis atât dezvoltarea rețelei de rute, cât și creșterea eficienței operaționale. De-a lungul anului, operatorul aerian a efectuat aproape 335.000 de zboruri regulate și a lansat peste 320 de rute noi, atât în Europa, cât și în afara continentului, consolidând conexiunile dintre regiuni.

Traficul de pasageri a rămas ridicat, 68,6 milioane de persoane călătorind cu Wizz Air în 2025, o creștere de 9,4% comparativ cu anul precedent. În paralel, compania a reușit să îmbunătățească fiabilitatea operațiunilor, prin consolidarea activităților de mentenanță, handling la sol, planificare a resurselor umane și optimizarea proceselor operaționale. Rata de realizare a zborurilor la nivelul întregii rețele a ajuns la 99,61%, una dintre cele mai bune performanțe în rândul marilor companii aeriene europene.

Indicatorii de punctualitate au înregistrat, de asemenea, evoluții favorabile, peste 73% dintre zboruri decolând cu o întârziere de cel mult 15 minute, iar aproape 78% ajungând la destinație într-un interval similar, performanță care a plasat Wizz Air în topul operatorilor aerieni europeni.

Wizz Air a anunțat recent atingerea unui reper major în istoria sa: în luna ianuarie, compania a transportat cel de-al 500-milionulea pasager. Potrivit unui raport publicat pe site-ul Bursei de la Londra, operatorul aerian a transportat luna trecută 5,35 milioane de pasageri, în creștere cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului anterior. Totuși, acest nivel a fost sub capacitatea de 6,34 milioane de locuri disponibile și sub ritmul de creștere al acesteia, de 10%.

În aceste condiții, gradul de ocupare, un indicator esențial pentru companiile aeriene low-cost, a scăzut cu 1,6 puncte procentuale, ajungând la 84,4%. Companiei i-au fost necesari 21 de ani pentru a atinge pragul de 500 de milioane de pasageri, însă datele recente sugerează că următoarea jumătate de miliard ar putea fi atinsă într-un interval mult mai scurt. Conform planurilor anunțate, flota actuală de 231 de aeronave ar urma să crească la 334 până în 2030, ceea ce ar putea permite atingerea următorului prag de 500 de milioane de pasageri în aproximativ cinci ani.