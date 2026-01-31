Operațiune secretă, camere video și rachete. Misiunea despre care Mossad n-a vorbit până acum

Un fost agent care a colaborat cu serviciul de informații israelian Mossad a oferit detalii despre rolul său într-o operațiune desfășurată pe teritoriul Iranului, având ca obiectiv distrugerea unui lansator de rachete balistice îndreptate spre Israel, potrivit The Jerusalem Post.

Mărturiile au fost prezentate într-un interviu acordat jurnalistei Ilana Dayan, difuzat pe 29 ianuarie 2026 în cadrul emisiunii „Uvda” a postului israelian Channel 12.

Interviul a fost realizat în toamna anului 2025, potrivit informațiilor publicate ulterior de platforma N12 News.

Operațiunea a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 2025, la începutul conflictului direct dintre Israel și Iran, la scurt timp după lansarea de către armata israeliană a operațiunii militare denumite „Rising Lion”.

Agentul, identificat sub pseudonimul „Arash”, s-a descris ca fiind „ochii Mossadului” pe durata misiunii. El a explicat că a fost implicat în instalarea și activarea unui sistem de armament special destinat distrugerii lansatorului de rachete.

„Misiunea noastră a fost să luăm o armă specială și specifică și să asamblăm totul, astfel încât să fim pregătiți de lansare”, a declarat Arash.

Acesta a precizat că pregătirea sistemului a durat mai mult în Iran decât în timpul antrenamentelor desfășurate în Israel. „Când mă antrenam în Israel, puteam asambla totul în mai puțin de o oră, iar acolo, în Iran, a durat aproximativ o oră și patruzeci de minute.”

Întrebat de Ilana Dayan despre durata extinsă a operațiunii, Arash a explicat că a fost nevoit să se oprească temporar după ce a observat vehicule apropiindu-se de zona în care se afla. „Nu știam care este ținta noastră, doar… am primit coordonate”, a relatat acesta.

Agentul a subliniat că a menținut legătura permanentă cu sediul Mossadului din Tel Aviv. „Eram ochii Mossadului în interiorul acestei misiuni”, a spus el.

Potrivit declarațiilor sale, după finalizarea pregătirilor, a fost nevoit să aștepte mai bine de două ore pentru ordinul final. „Totul era pregătit.

Ca să termin treaba, trebuia doar să apăs un buton și să plec. Am așteptat peste două ore până am primit ordinul de lansare. A fost teribil. Mi-a fost frică de tot.”

Lansarea a avut loc în jurul orei trei dimineața. „Aveam o singură șansă să lansăm. Am spus: «Bine, să o facem». Când am lansat rachetele, pentru că aveau o cameră, am putut vedea ținta – un lansator de rachete pregătit să tragă rachete balistice spre Israel. L-am distrus”, a declarat Arash.

După finalizarea misiunii, acesta a informat centrul de comandă că obiectivul fusese atins. „Le-am spus că ne-am făcut treaba.” Răspunsul primit a fost: „Da, ați făcut-o.”

Potrivit informațiilor prezentate de N12, Arash are aproximativ 40 de ani, s-a născut în Iran, a servit în armata iraniană și a urmat studii universitare în Republica Islamică.

El a relatat un episod din copilărie care l-a marcat profund, legat de arestarea surorii sale pentru că și-ar fi scos hijabul.

„Când aveam 11 ani, într-o noapte sora mea nu a mai venit acasă. A fost o noapte teribilă pentru noi”, a spus el.

Ulterior, părinții săi au reușit să o elibereze și au părăsit Iranul, stabilindu-se în Occident. Arash a rămas însă în țară pentru o perioadă. La vârsta de 30 de ani, acesta a decis să ia legătura cu Mossadul prin intermediul internetului.

„Am deschis pagina ca să trimit un mesaj și chiar în secunda în care am vrut să îl trimit, a fost o decizie foarte dificilă pentru mine”, a afirmat el.

Întrebat dacă a realizat că a trecut „linia roșie”, colaborând cu un inamic al Iranului, Arash a răspuns: „Când spuneți Iran, vorbiți despre țara mea, despre poporul meu, nu despre regim. Mossadul nu este dușmanul țării mele, este dușmanul dușmanului meu.”