Un bărbat acuzat de colaborare cu Mossad a fost executat în Iran

Un bărbat a fost executat în Iran, azi, după ce anul trecut, în luna aprilie, fusese arestat pentru presupuse legături cu Mossadul, serviciul de informații israelian. El a fost judecat și condamnat la moarte de instanță, conform Le Figaro.

Hamidreza Sabet Esmailpour, condamnat pentru că ar fi transmis informații sensibile către un gent al Mossad-ului, a fost spânzurat de dimineață.

Conform sursei citate, condamnatul a livrat înregistrări și informații, a achiziționat echipamente și a transferat vehicule încărcate cu explozibili pentru a ajuta Israelul să saboteze infrastructura Ministerului Apărării de la Teheran.

La începutul anului, pe 7 ianuarie, un alt bărbat a fost executat în Iran. Până acum, s-au înregistrat 12 condamnări la moarte de anul trecut, din luna iunie, de la momentul războiului de douăsprezece zile dintre Iran și Israel.

Mai multe organizații pentru drepturile omului se tem că ar putea să urmeze condamnări și execuții și în rândul persoanelor care au participat la protestele masive ce au avut loc în Iran în ulrima perioadă. În timpul mișcărilor sociale, cei de la Mossad au cerut iranienilor nemulțumiți de regimul totaliitar de la Teheran să iasă în stradă și să-și intensifice rebeliunea. Mesajele au fost transmise pe reațeaua X.

Iranul se află pe locul al doilea, într-un clasament al condamnărilor la moarte, după China. Cel puțin 1.500 de persoane au fost spânzurate anul trecut, după cum au arătat datele ONG-ului iranian Human Rights (IHR).

Apărătorii drepturilor omului se tem de mult timp că persoane nevinovate sunt executate pe baza mărturisirilor obținute sub tortură, în timp ce agenții israelieni continuă să opereze fără să fie deconspirați.