Tren cu peste 200 de pasageri, lovit de drone. Zelenski descrie incidentul ca „exclusiv terorism”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat un atac cu drone asupra unui tren de pasageri din regiunea Kharkiv din nord-estul Ucrainei, descriind evenimentul ca un act de „terorism”.

Autoritățile locale au raportat cel puțin patru persoane moarte și altele dispărute ca urmare a incidentului.

De asemenea, atacuri cu drone rusești au vizat în aceeași perioadă și orașul portuar Odesa, provocând victime și răniți.

Declarațiile oficiale și rapoartele despre aceste evenimente au fost publicate pe canale de presă și rețele sociale de către autoritățile ucrainene.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile ucrainene și preluate de surse de presă, trenul de pasageri a fost lovit de mai multe drone în regiunea Kharkiv, în timp ce se afla pe un traseu tranzitat de civili, cu peste 200 de persoane la bord.

La fața locului, autoritățile au constatat că unul dintre vehiculele trenului a fost direct lovit de un atacator aerian neidentificat. În urma acestui atac, cel puțin patru persoane și-au pierdut viața și alte persoane sunt date dispărute, conform datelor transmise de conducerea regională.

Președintele Volodimir Zelenski a transmis pe rețelele sociale o declarație referitoare la incident:

„Rusia a atacat astăzi un tren de pasageri în regiunea Harkov cu drone de atac. În orice țară, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi considerat în același mod - exclusiv terorism.

Nu ar exista nicio îndoială cu privire la clasificarea sa în Europa, America, lumea arabă, China sau oriunde altundeva.”

Potrivit acelorași surse, două dintre persoanele rănite în urma atacului au fost găsite și se află în îngrijire medicală, iar autoritățile continuă căutările pentru persoanele dispărute.

Se estimează că în momentul lovirii trenului existau mai mult de 200 de persoane la bord, dintre care 18 se aflau în vagonul direct lovit de una dintre drone.

Președintele Zelenski a subliniat, în același mesaj, că atacul nu are un scop militar justificabil, având în vedere natura civilă a trenului și prezența pasagerilor necombatanti.

El a precizat că nu poate exista o justificare militară pentru a lovi un tren cu civili la bord și că astfel de evenimente ar trebui tratate ca acte de „terorism”.

Atacurile cu drone asupra infrastructurii civile și transporturilor au devenit tot mai frecvente în ultimele luni, pe fondul intensificării conflictului dintre forțele rusești și cele ucrainene.

Russian army used strike drones to attack a regular passenger train on the Barvinkove-Lviv-Chop route in the Kharkiv region. According to preliminary data, the strike was carried out by three Shahed drones, which hit a passenger car, where a fire broke out. There were 291…

Unele rapoarte sugerează că Rusia a sporit capacitatea de a lansa atacuri aeriene și bombardamente asupra infrastructurii energetice și de transport din Ucraina în această perioadă.

Pe fondul atacului asupra trenului, oficialii din Ucraina au anunțat că în orașul portuar Odesa au avut loc atacuri cu drone nouă în noaptea precedentă, soldate cu victime și zeci de persoane rănite.

Conform autorităților locale, cel puțin trei persoane au fost ucise și 25 au fost rănite în urma acestor atacuri.

Un raport separat, făcut public de agenția Associated Press, indică faptul că în rândul persoanelor rănite în Odesa se numără și copii, precum și o femeie însărcinată, iar dronele ar fi vizat atât rețeaua de energie, cât și zone rezidențiale.

Evenimentele au loc într-un context de intensificare a conflictului dintre Rusia și Ucraina, în care autoritățile ucrainene raportează atacuri repetate asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra rețelelor de energie, de transport și a zonelor rezidențiale.

În paralel, se desfășoară și discuții diplomatic legate de încetarea ostilităților, fără ca deocamdată să fie înregistrate progrese semnificative în negocierile pentru un acord de pace durabil.