Zelenski, despre obiectivul Forțelor de Apărare: Este necesar să distrugă 50.000 de ocupanţi pe lună
- Andreea Răzmeriță
- 27 ianuarie 2026, 10:12
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că obiectivul Forţelor de Apărare este provocarea unor pierderi atât de mari armatei ruse încât aceasta să nu-şi mai poată reface efectivele, nivelul ideal fiind de aproximativ 50.000 de militari pe lună, potrivit Ukrinform.
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că sarcina unităţilor ucrainene este să asigure un nivel de distrugere a trupelor de ocupaţie mai mare decât cantitatea de reaprovizionare pe care Rusia o poate trimite lunar. El a precizat că nivelul optim este de 50 de mii de pierderi ruseşti pe lună, considerând această ţintă realistă, deşi dificil de atins.
Zelenski a subliniat că atingerea acestor pierderi este responsabilitatea Ministerului Apărării, a armatei şi a tuturor Forţelor de Apărare şi Securitate ale Ucrainei. Aceasta reprezintă nivelul necesar pentru ca Rusia să reevalueze acţiunile şi scopurile în război.
Succesul operaţiunilor prin tehnologie și coordonare le revine dronelor
Zelenski a afirmat că obiectivul pierderilor inamice poate fi atins datorită dronelor de diverse tipuri, analizei operaţiunilor de luptă şi nivelului ridicat de instruire şi coordonare a unităţilor. El a subliniat că experienţa celor mai eficiente unităţi de drone ar trebui adaptată la toate trupele ţării, dar pierderile ruseşti nu trebuie să fie singurul obiectiv.
Președintele Ucrainei a precizat că este importantă distrugerea logisticii inamicului şi a operatorilor de drone, precum şi dezvoltarea protecţiei împotriva Shahed-ilor ruşi, a altor UAV-uri de atac şi a dronelor de recunoaştere, pentru a creşte controlul spaţiului până la adâncimea liniei frontului.
Ucraina urmărește supremația tehnologică în război
Evoluţia interceptoarelor ucrainene trebuie să ţină pasul cu dronele de atac ruseşti, pentru a menţine conducerea şi a câştiga în fiecare ciclu de dezvoltare tehnologică, a explicat Zelenski. El a mai menţionat că, în decembrie 2025, unităţile ucrainene au distrus 35 de mii de ocupanţi, depăşind pierderile sovietice din zece ani de război în Afganistan.
Potrivit Ukrinform, Zelenski a afirmat că peste 80% dintre ţintele inamice sunt astăzi distruse de drone, care au lovit anul trecut 819.737 de ţinte, consolidând astfel eficienţa tehnologică şi operaţională a Forţelor Armate ucrainene.
