Zelenski, despre obiectivul Forțelor de Apărare: Este necesar să distrugă 50.000 de ocupanţi pe lună

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că sarcina unităţilor ucrainene este să asigure un nivel de distrugere a trupelor de ocupaţie mai mare decât cantitatea de reaprovizionare pe care Rusia o poate trimite lunar. El a precizat că nivelul optim este de 50 de mii de pierderi ruseşti pe lună, considerând această ţintă realistă, deşi dificil de atins.

Zelenski a subliniat că atingerea acestor pierderi este responsabilitatea Ministerului Apărării, a armatei şi a tuturor Forţelor de Apărare şi Securitate ale Ucrainei. Aceasta reprezintă nivelul necesar pentru ca Rusia să reevalueze acţiunile şi scopurile în război.

Zelenski a afirmat că obiectivul pierderilor inamice poate fi atins datorită dronelor de diverse tipuri, analizei operaţiunilor de luptă şi nivelului ridicat de instruire şi coordonare a unităţilor. El a subliniat că experienţa celor mai eficiente unităţi de drone ar trebui adaptată la toate trupele ţării, dar pierderile ruseşti nu trebuie să fie singurul obiectiv.

Președintele Ucrainei a precizat că este importantă distrugerea logisticii inamicului şi a operatorilor de drone, precum şi dezvoltarea protecţiei împotriva Shahed-ilor ruşi, a altor UAV-uri de atac şi a dronelor de recunoaştere, pentru a creşte controlul spaţiului până la adâncimea liniei frontului.

Evoluţia interceptoarelor ucrainene trebuie să ţină pasul cu dronele de atac ruseşti, pentru a menţine conducerea şi a câştiga în fiecare ciclu de dezvoltare tehnologică, a explicat Zelenski. El a mai menţionat că, în decembrie 2025, unităţile ucrainene au distrus 35 de mii de ocupanţi, depăşind pierderile sovietice din zece ani de război în Afganistan.

Potrivit Ukrinform, Zelenski a afirmat că peste 80% dintre ţintele inamice sunt astăzi distruse de drone, care au lovit anul trecut 819.737 de ţinte, consolidând astfel eficienţa tehnologică şi operaţională a Forţelor Armate ucrainene.