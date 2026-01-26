Apărarea pe flancul estic al NATO, întărită inclusiv în România. Miruţă: Rusia rămâne un principal pericol 

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că apărarea împotriva pericolului care vine din Rusia este realizată pe întreg flancul estic al NATO. Potrivit acestuia, și în România există o astfel de apărare, care se îmbunătățește de la o zi la alta. „În strategia României, Rusia rămâne un principal pericol şi al Europei”, a spus acesta, la o conferinţă de presă.

Ministrul a fost întrebat, luni, într-o conferință de presă, despre informațiile apărute în presa internațională potrivit cărora România, alături de alte state, ar urma să găzduiască zone automatizate ale NATO destinate apărării împotriva Rusiei.

„Este o informaţie mult prea generală. Apărare împotriva pericolului care vine din Rusia se întâmplă pe tot flancul estic. Există în momentul de faţă şi în România o astfel de apărare, apărare care se îmbunătăţeşte în fiecare zi şi parte din achiziţiile pe care le vom face prin SAFE, am anunţat proiecte de achiziţii pentru drone, apărare antiaeriană, sunt şi cu scopul acesta. Da, în strategia României, Rusia rămâne un principal pericol şi al Europei”, a explicat Miruţă.

Miruţă a fost întrebat și dacă NATO desfășoară teste ale unor echipamente automatizate în România. El a precizat că astfel de activități au loc doar în condiții oficiale, cu acordul armatei române și al statelor aliate implicate.

„Nu se fac teste decât atunci când cele două armate sau Armata României şi armata ţării membre NATO care furnizează astfel de soluţii acceptă să integreze, se întâmplă într-un mod oficial. Nu se întâmplă nimic la modul ăsta, «să facem diverse teste, să vedem cum merg necunoscute»”, a declarat el.

Ministrul a adăugat că, în prezent, cooperarea dintre militarii români și cei ai statelor NATO este una profund integrată, inclusiv la nivel de comandă și comunicare.

„Tot ce se întâmplă în România este sub coordonarea Armatei României, în colaborare cu statele membre NATO. Deja să ştiţi că nu mai este o linie foarte clară de demarcaţie. Am văzut în centrele din România militari români care sunt comandaţi de un comandant de altă naţionalitate, membru NATO, am văzut comandanţi români care coordonează militari din alte ţări, membri NATO, am văzut militarii români care vorbesc limba engleză, limba franceză cu camarazi de- ai lor, nu mai este o chestiune extraordinar de marcantă, aşa, în aceste tipuri de activităţi”, a mai explicat acesta.