Radu Miruţă, criticat de IICCMER pentru comentariile despre patriotismul lui Ceaușescu

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc(IICMER) cere ministrului Apărării, Radu Miruță, să își ceară scuze public după ce a sugerat că Nicolae Ceaușescu ar fi fost patriot. Miruță a recunoscut că ar fi trebuit să își nuanțeze mai bine răspunsul, explicând că voia doar să arate de ce unii încă văd regimul comunist ca pe o perioadă eroică.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, duminică, la Digi 24, că partea extrem de rea a regimului comunist a fost că nu a valorificat la maximum capacitatea intelectuală a României. El a criticat trimiterea oamenilor deștepți la Canal, considerând că acest lucru împiedica evoluția statului.

După ce i s-a atras atenția că marile lucrări de la Canal au fost realizate în perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, Miruță a fost întrebat din nou dacă, în opinia sa, Ceaușescu poate fi considerat patriot. Ministrul nu a dat un răspuns direct, limitându-se să explice contextul în care unii îl văd pe fostul lider ca pe un erou.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat că Ceaușescu a urmărit dezvoltarea industriei cu români pe teritoriul țării, dar a izolat România de restul lumii. La insistența moderatorului pentru un răspuns clar, Miruță a spus că a prezentat argumente atât pentru, cât și împotriva ideii că fostul lider ar fi fost patriot.

Reprezentanții Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc au cerut ministrului să prezinte scuze public, considerând afirmațiile „alarmante și periculoase”. Aceștia au subliniat că declarațiile neagă adevărul istoric și adâncesc rănile trecutului comunist, într-un context de nostalgie comunistă în rândul populației.

Ministrul Apărării a explicat pe pagina sa de Facebook că sacrificarea bunăstării, libertății sau demnității umane pentru un proiect personal de putere nu poate fi considerată patriotism. El a precizat că a răspuns la întrebarea dacă Ceaușescu a fost patriot, arătând de ce argumentele celor care îl consideră astfel „nu sunt valide”.

Miruță a subliniat că a considerat important să explice de ce unii continuă să-l perceapă pe Ceaușescu ca pe un erou și de ce aceste argumente nu sunt valide. El a afirmat că dialogul onest și prezentarea argumentelor sunt necesare pentru a închide discuția cu trecutul, recunoscând totodată că ar fi putut nuanța mai bine răspunsul său.