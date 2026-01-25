Politica

Ceaușescu și patriotismul. Ce spune ministrul Apărării, Radu Miruță

Comentează știrea
Ceaușescu și patriotismul. Ce spune ministrul Apărării, Radu MiruțăRadu Miruță/ Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a stârnit controverse după ce a fost întrebat dacă el consideră că Nicolae Ceaușescu poate fi numit patriot. Deși a fost întrebat direct de mai multe ori, Miruță s-a ferit să dea un răspuns clar.

„Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României. Să trimiți oameni deștepți la canal doar pentru că îți puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluție”, a spus ministrul la Digi 24, referindu-se la perioada Canalului Dunăre–Marea Neagră.

Radu Miruță, despre indutrializarea făcută de Ceaușescu

Nicolae Ceaușescu

Nicolae Ceaușescu. Sursa foto: arhiva EVZ

Când i s-a atras atenția că marile lucrări de la Canal au fost realizate în mare parte sub Gheorghiu-Dej, Miruță a revenit asupra subiectului, concentrându-se pe politicile economice ale lui Ceaușescu.

„Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”, a declarat el.

Cel mai scump vin din lume. Costă o mică avere și e băut de miliardari
Cel mai scump vin din lume. Costă o mică avere și e băut de miliardari
Theodor Stolojan, pensie de 8.500 lei. Nemulțumirile fostului premier
Theodor Stolojan, pensie de 8.500 lei. Nemulțumirile fostului premier

Moderatorul emisiunii a insistat pentru un răspuns clar privind patriotismul lui Ceaușescu, însă ministrul a rămas într-o zonă ambiguă: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”. Ministrul Apărării a încheiat cu o părere personală: „Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi”.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:28 - FCSB, învinsă de CFR Cluj cu 4-1, pe Arena Națională
22:17 - Cel mai scump vin din lume. Costă o mică avere și e băut de miliardari
22:08 - Theodor Stolojan, pensie de 8.500 lei. Nemulțumirile fostului premier
22:00 - Claudia Pătrășcanu s-ar mai mărita odată. Testele prin care ar trebui să treacă pretendenții
21:50 - Ciucu a anunțat primele restructurări în Primăria Capitalei și majorarea biletelor STB. Lista completă
21:39 - Pericole invizibile: Obiectele din casă care adună cele mai multe bacteri

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale