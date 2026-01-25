Ceaușescu și patriotismul. Ce spune ministrul Apărării, Radu Miruță

Din cuprinsul articolului Radu Miruță, despre indutrializarea făcută de Ceaușescu

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a stârnit controverse după ce a fost întrebat dacă el consideră că Nicolae Ceaușescu poate fi numit patriot. Deși a fost întrebat direct de mai multe ori, Miruță s-a ferit să dea un răspuns clar.

„Din punctul meu de vedere, bucata extrem de rea este că nu a valorificat pe măsură capacitatea și zona inteligentă a României. Să trimiți oameni deștepți la canal doar pentru că îți puteau schimba ponderea puterii în statul român e ceva care nu poate duce la evoluție”, a spus ministrul la Digi 24, referindu-se la perioada Canalului Dunăre–Marea Neagră.

Când i s-a atras atenția că marile lucrări de la Canal au fost realizate în mare parte sub Gheorghiu-Dej, Miruță a revenit asupra subiectului, concentrându-se pe politicile economice ale lui Ceaușescu.

„Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”, a declarat el.

Moderatorul emisiunii a insistat pentru un răspuns clar privind patriotismul lui Ceaușescu, însă ministrul a rămas într-o zonă ambiguă: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”. Ministrul Apărării a încheiat cu o părere personală: „Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi”.