Radu Miruţă, răspuns pentru Ponta: Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastra

Radu Miruţă, ministrul Economiei, şi-a publicat vineri diplomele, după criticile lui Victor Ponta, care l-a acuzat că „a făcut o facultate la Bucureşti şi alta la Târgu Jiu în acelaşi timp”. „Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe care au dreptul să afle adevarul atunci când cei deranjați de măsurile luate în minister urlă din toți rărunchii”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Fostul premier a scris, vineri, într-o postare pe Facebook, că ministrul Radu Miruţă a făcut o facultate la Bucureşti şi alta la Târgu Jiu în acelaşi timp, „doar că pe una a făcut-o “ca hobby” și susține că a terminat Politehnica în 2009, dar era deja stagiar și inginer în 2008”.

„Dacă tot e să îi vedem pe acești “frumoși și liberi” în toată “frumusețea și libertatea” lor, atunci să fie balul până la capăt! PS - nu sariti pe mine ; fata de Toiu & Miruta bietul Mosteanu este o lumina! Cred ca de asta l-au dat jos”, a mai scris Ponta.

În acest context, ministrul Economiei a venit cu o reacție pe Facebook. La începutul mesajului, acesta a ales să răspundă „din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul atunci când cei deranjaţi de măsurile luate în minister urlă din toţi rărunchii”.

„Răspund pentru că am ce, şi pentru că, în ţara asta în care cei care acum urlă deranjaţi de lipsa butoanelor ne-au dus tot în jos — chiar dacă au avut toate pârghiile şi butoanele din lume ca să îşi demonstreze dimensiunea competenţei — au eşuat”, a mai scris acesta.

El arată că a absolvit liceul cu media 9,80 și că a fost admis la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației cu aceeași medie, după două probe de examen.

„Nu am avut în 5 ani nicio restanţă; am luat examenul de admitere la doctorat imediat după terminarea facultăţii, rezultatele tezei de doctorat fiind validate prin 12 lucrări ştiinţifice cotate ISI, când minimul cerut era de 2. În a doua parte a anului 4 de facultate m-am angajat part-time (4 ore pe zi) la Cosmote România, în departamentul de proiectare a reţelei. Da, aşa se numea poziţia: IP Design Engineer. Aşa sunt denumirile poziţiilor în companiile internaţionale”, a mai scris acesta.

Ministrul Economiei a declarat că facultatea de drept de la Târgu Jiu a făcut-o ca „hobby” și a adăugat că nici până în prezent nu a ridicat diploma. „Fiindcă la Electronică nu am avut niciodată restanţe, pentru examenele care se suprapuneau mergeam la examenele de la Tg. Jiu în sesiunea din toamnă”, a mai explicat acesta.

Miruţă a afirmat că nu a avut nicio incompatibilitate între funcția de parlamentar și activitatea de expert tehnic judiciar, susținând că respecta prevederile legii. „Am făcut cerere de suspendare fiindcă nu mai aveam timp să fac expertizele şi luam amendă dacă eram activ şi nu le făceam. Nu pentru că eram incompatibil, ci pentru că mi-am făcut treaba serios ca parlamentar”, a mai scris acesta.

„Schimbul de teren de la Tg. Jiu s-a întâmplat acum 23 de ani, după două expertize de evaluare, cu votul în unanimitate al tuturor consilierilor locali, pentru nevoia invocată de Primăria Tg. Jiu. Nu în schimbul a ceva, nu subevaluat, nu pe întuneric”, a continuat ministrul

El a adăugat: „Da, e multă mizerie în politică, dar cei murdari, când văd că în jurul lor alţii sunt curaţi, se simt murdari — aşa cum sunt — şi se străduiesc să îi murdărească şi pe ceilalţi. Dar nu merge, dle Ponta, că doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră”.