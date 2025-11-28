Radu Miruță îi va lua locul lui Ionuț Moșteanu. Anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan

După ce ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a depus demisia, premierul Ilie Bolojan a anunțat că interimatul va fi preluat de Radu Miruță, actualul ministru al Economiei. De asemenea, șeful Executivului a declarat vineri a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale.

„Am luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale şi vicepremier al guvernului României. Îi mulţumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, scrie premierul Ilie Bolojan într-un mesaj transmis de Executiv.

Premierul a adăugat că îi va propune președintelui României ca interimatul funcției să fie preluat de Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

„Îi voi propune preşedintelui României ca interimatul funcţiei să fie asigurat de dl Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului”, mai arată şeful Executivului.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a anunțat vineri demisia, în urma scandalului legat de informațiile contradictorii din CV-ul său. El a subliniat că a discutat despre această decizie cu președintele, premierul, liderul partidului și mai mulți colegi din USR.

De asemenea, el subliniat că nu dorește ca dezbaterile privind formarea sa și greșelile făcute în urmă cu mulți ani să distragă atenția celor care conduc țara într-un moment dificil.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”, a adăugat el.

La final, fostul ministru a subliniat că țara se află sub asaltul Rusiei.

„ Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”, a scris el pe Facebook.