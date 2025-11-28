Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării Naționale, în urma scandalului cu privire la studiile sale.

Moșteanu a subliniat că gestul său este făcut cu responsabilitate și respect față de Armata Română, menționând că România și Europa se află sub amenințarea Rusiei și că securitatea națională trebuie protejată cu orice preț. De asemenea, el a explicat că nu vrea ca discuțiile privind pregătirea sa profesională și greșelile din trecut să distragă atenția de la misiunile dificile ale conducerii actuale a țării.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”, a scris el pe Facebook.

Ionuț Moșteanu și-a exprimat recunoștința față de colegii săi pentru munca depusă în cele cinci luni cât a ocupat funcția de ministru al Apărării. El a subliniat că, de la depunerea jurământului, și-a dedicat întreaga energie pentru a dezvolta o armată bine dotată, motivată și înzestrată.

„Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni. Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie. Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi - am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria”, a continuat el.

El a mai atras atenția asupra provocărilor viitorului, menționând că România se află între cei care o controlează și cei care vor să o abat de la parcursul proeuropean și euro-atlantic, iar la mijloc există oameni care mențin echilibrul și direcția corectă, precum Nicușor Dan, Ilie Bolojan și colegii din USR, cărora le-a recomandat să li se acorde sprijin și încredere sporită.

„Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește. Și un gând despre viitor - România este prinsă între unii care au capturat-o și sunt mufați la banii publici și unii care vor să îi dea foc și să o abată de la parcursul proeuropean și euro-atlantic. La mijloc sunt câțiva oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă - Nicușor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme. Ei merită în continuare sprijinul și încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum. Dumnezeu să ocrotească România!”, a încheiat el.

Pentru moment, Moșteanu va fi înlocuit de un secretar de stat.