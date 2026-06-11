Răsturnare de situație spectaculoasă în fotbalul mondial. După o perioadă plină de speculații și incertitudini, una dintre cele mai așteptate mutări de pe banca tehnică a fost în sfârșit confirmată. Clubul spaniol Real Madrid a emis un comunicat oficial prin care anunță că noul tehnician al echipei este portughezul Jose Mourinho (63 de ani).

Deși discuțiile privind o posibilă revenire a lusitanului pe Santiago Bernabeu erau tot mai intense în ultima vreme, fanii și analiștii sportivi au rămas rezervați din cauza zvonurilor care blocau negocierile. Comunicatul de presă publicat joi seara de conducerea clubului pune însă capăt oricăror dubii. La vârsta de 63 de ani, experimentatul antrenor portughez se întoarce la cârma grupării din capitala Spaniei, la exact 13 ani de la despărțirea sa de Madrid.

Conducerea galacticilor a oferit toate detaliile tehnice ale acestei mutări de proporții. Decizia a fost luată în urma unei ședințe la nivel înalt conduse chiar de președintele clubului, Florentino Perez. Lusitanul va avea la dispoziție o perioadă lungă pentru a reconstrui echipa și pentru a aduce noi trofee în vitrina clubului, având în vedere termenii contractuali agreați de ambele părți.

„Consiliul de administraţie al lui Real Madrid, reunit pe 11 iunie şi prezidat de Florentino Pérez, a decis să-l numească pe José Mourinho antrenor al primei echipe pentru următoarele trei sezoane, până la 30 iunie 2029”, scrie în comunicatul clubului.

Fanii nu vor trebui să aștepte prea mult pentru a-l vedea pe tehnicianul portughez la treabă. Jose Mourinho își va asuma oficial noul rol la jumătatea lunii viitoare, chiar în momentul în care fotbalul spaniol se trezește din vacanța de vară, iar cluburile mari încep pregătirile intense pentru noul sezon competițional. Mai exact, primele antrenamente sub comanda sa vor avea loc începând cu data de 13 iulie, zi ce marchează startul oficial al presezonului în Spania.

Aceasta nu este prima aventură a tehnicianului lusitan pe banca formației din capitala Spaniei. Jose Mourinho a mai asigurat conducerea tehnică a celor de la Real Madrid într-o perioadă extrem de intensă, între anii 2010 și 2013. În timpul acelui prim mandat pe Santiago Bernabeu, antrenorul portughez a reușit să își treacă în palmares un titlu în La Liga, o Cupă a Spaniei și o Supercupă a Spaniei.