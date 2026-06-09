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Lovitură financiară pentru Real Madrid. Detaliile noului acord record cu sponsorul principal

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Lovitură financiară pentru Real Madrid. Detaliile noului acord record cu sponsorul principalsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Clubul spaniol Real Madrid a oficializat prelungirea parteneriatului cu principalul său sponsor, compania aeriană Emirates. Noua înțelegere se va întinde pe o perioadă de cinci ani, urmând să aducă sume uriașe în conturile grupării de pe Santiago Bernabeu, anunță cotidianul AS.

Schimbarea din conturile celor de la Real Madrid

Gruparea din capitala Spaniei a folosit canalele oficiale de comunicare pentru a confirma semnarea noului acord de sponsorizare. Sigla companiei aeriene va rămâne pe tricourile de joc ale fotbaliștilor madrileni, asigurând o stabilitate financiară remarcabilă. Informațiile oferite de jurnaliștii de lal sursa citată arată că noul contract va genera încasări de aproape 100 de milioane de euro pentru fiecare sezon competițional. Suma reprezintă o creștere semnificativă în comparație cu vechiul acord, care aducea clubului o cifră estimată între 70 și 80 de milioane de euro anual.

sursa: Facebook

Un parteneriat de lungă durată în fotbalul spaniol

Colaborarea dintre cele două entități are deja o istorie bogată în spate. Compania aviatică s-a alăturat clubului madrilen în anul 2011, devenind ulterior partenerul principal din anul 2013, moment în care brandul a fost imprimat în premieră pe echipamentul oficial de joc.

Oficialii celor două organizații au salutat extinderea colaborării printr-o declarație comună care evidențiază stabilitatea acestui proiect: „Această reînnoire marchează o etapă importantă, Emirates devenind cel mai longeviv sponsor de tricou din istoria La Liga”

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Dincolo de prima echipă masculină

Noul contract de sponsorizare nu se limitează doar la formația de fotbal masculin condusă de Los Blancos. Brandul Emirates va beneficia de o expunere extinsă în cadrul clubului. Sigla companiei va fi vizibilă inclusiv pe echipamentele purtate de jucătoarele echipei feminine de fotbal, dar și pe cele ale componentilor secției de baschet a clubului madrilen.

Altfel, Florentino Perez și-a păstrat mandatul la conducerea echipei de pe „Santiago Bernabeu”, după alegerile din weekendul trecut. Și este aproape să dea o mare lovitură pe piața transferurilor. Omul de afaceri vrea să-l aducă la echipă pe argentinianul Julian Alvarez, de la marea rivală, Atletico Madrid.

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