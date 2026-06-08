Rapid ia în calcul o nouă schimbare importantă de lot înaintea sezonului 2026-2027 din Superliga, iar printre jucătorii care se pot despărți de club se află și atacantul slovac Timotej Jambor, potrivit sport.ro.

Deși profilul său de joc este apreciat de antrenorul Daniel Pancu, conducerea giuleșteană consideră că fotbalistul nu a reușit să confirme așteptările create în momentul transferului.

După plecările deja anunțate ale lui Elvir Koljic, Daniel Paraschiv, Leo Bolgado și Diogo Mendes, Rapid continuă analiza lotului pentru noul sezon. Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, Jambor se află printre jucătorii care au șanse reduse să rămână în Giulești.

Timotej Jambor a fost transferat de Rapid în vara anului 2024 de la MSK Zilina, într-o tranzacție evaluată la aproximativ un milion de euro. La momentul respectiv, atacantul slovac era considerat unul dintre cei mai promițători jucători din campionatul Slovaciei.

Așteptările au fost ridicate, însă evoluțiile sale nu au confirmat investiția făcută de clubul bucureștean. După primele șase luni fără gol marcat în tricoul Rapidului, atacantul a fost trimis sub formă de împrumut chiar la fosta sa echipă, Zilina.

Între timp, valoarea sa de piață a înregistrat o scădere semnificativă, de la aproximativ 700.000 de euro la 400.000 de euro, potrivit platformelor specializate de monitorizare a fotbaliștilor.

Surse din apropierea clubului susțin că Daniel Pancu apreciază caracteristicile de joc ale lui Jambor și tipologia de atacant pe care acesta o reprezintă. Cu toate acestea, rezultatele din ultimii doi ani ridică semne de întrebare în privința unei eventuale reintegrări în lotul pentru noul sezon.

Conducerea Rapidului este rezervată în privința șanselor ca fotbalistul să se adapteze și să producă un impact consistent la nivelul așteptat de club.

În sezonul 2025-2026, Jambor a bifat 15 apariții pentru Rapid, reușind două goluri și o pasă decisivă. În februarie 2026, clubul l-a împrumutat la formația poloneză Slask Wroclaw, într-o nouă încercare de a-i relansa cariera.

Nici experiența din Polonia nu a produs rezultatele dorite. Atacantul a înregistrat două goluri și o pasă decisivă în 12 meciuri, iar oficialii clubului polonez au decis să nu activeze clauza de transfer definitiv.

În aceste condiții, Jambor urmează să revină oficial la Rapid la expirarea împrumutului, însă șansele de a continua în Giulești par reduse.

Clubul bucureștean pregătește o serie de modificări importante înaintea noului sezon, iar situația lui Timotej Jambor este una dintre cele care urmează să fie clarificate în perioada următoare. Decizia finală va aparține conducerii și staffului tehnic coordonat de Daniel Pancu.

Pentru moment, toate indiciile arată că atacantul slovac se apropie de finalul aventurii sale la Rapid, după două sezoane în care nu a reușit să confirme investiția făcută de club.