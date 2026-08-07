Fostul preşedinte al comisiei de etică a FIFA, Hans-Joachim Eckert, se aşteaptă la o formă de rezistenţă continuă din partea preşedintelui forului mondial al fotbalului, Gianni Infantino, pe fondul crizei sale de conducere, scrie DPA.

Fostul oficial german anticipează o atitudine defensivă și agresivă din partea actualului lider al fotbalului mondial, în contextul în care tensiunile la nivel înalt continuă să crească.

Potrivit fostului șef al Comisiei de Etică, comportamentul conducerii FIFA urmează un tipar predictibil în momentele de criză majoră, încercând să diminueze impactul dezvăluirilor recente.

„Aceasta este o ameninţare. Atacul este cea mai bună formă de apărare, aşa a fost dintotdeauna. El a spus direct că atacurile în cadrul FIFA sau adresate FIFA din exterior vor fi pedepsite. El vrea să minimalizeze chestiunea, el nu vrea ca FIFA să fie văzută într-o lumină proastă”, a spus Eckert, vineri, pentru sursa citată.

Infantino a fost atacat după ce a dezvăluit săptămâna trecută planurile în valoare de miliarde de dolari pentru a vinde drepturile comerciale ale Cupei Mondiale către investitori privaţi.

Inițiativa a stârnit un val rapid de indignare în rândul partenerilor instituționali și al federațiilor continentale, punând sub semnul întrebării viitorul competiției supreme.

După proteste majore, inclusiv ameninţarea din partea UEFA de a boicota Cupa Mondială, şeful FIFA a retras propunerea.

Opoziția față de proiectul financiar retras nu s-a limitat doar la spațiul european, ci s-a extins rapid pe mai multe continente.

Alte federaţii naţionale şi confederaţii au respins de asemenea planurile respective, iar preşedintele federaţiei iordaniene de fotbal, prinţul Ali Bin Al Hussein, a spus marţi că cei din federaţia iordaniană au fost şantajaţi atunci când reponsabili din FIFA le-au transmis că vor primii banii datoraţi doar dacă îl vor vota pe Infantino la alegerile de anul viitor.

În ciuda presiunii imense, Infantino nu are nicio intenţie să demisioneze. Eckert consideră că atitudinea actualului președinte FIFA reflectă modul de acțiune întâlnit frecvent în mediul corporativ de înalt nivel, unde beneficiile financiare joacă un rol decisiv.

„Acest comportament este tipic acelor oameni care deţin de asemenea poziţii de rang înalt în companii. El nu este diferit de restul, el luptă să îşi păstreze acest post. El face foarte mulţi bani din acest post şi vrea să-l păstreze”, a explicat Eckert.

Retragerea proiectului și eventualele scuze prezentate ulterior nu vor fi suficiente pentru a detensiona atmosfera din cadrul organizației, susține fostul judecător al FIFA.

„Deci este complet normal pentru el să se răzgândească şi să spună: Haideţi, doar să ne cerem scuze. Mă îndoiesc că cei din comunitatea FIFA vor fi de acord cu acest lucru, totuşi”, a mai spus fostul oficial din cadrul forului mondial.

Eckert a condus camera de judecată a Comisiei de Etică a FIFA în perioada 2012-2017. Mandatul său a inclus luarea deciziilor de suspendare pe termen lung a preşedintelui de atunci al FIFA, Sepp Blatter, şi a preşedintelui UEFA, Michel Platini.