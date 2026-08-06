Update: 21.34: Meci catastrofal făcut de CFR Cluj, care a pierdut cu 0-5, pe teren propriu, confruntarea cu norvegienii de la Tromso, din prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League. Oaspeții au marcat de trei ori în prima repriză prin Larsen (5 și 20) și Dahlqvist (27). În a doua repriză cel de-al doilea jucător a mai punctat de două ori în minutele 61 și 73. Returul programat în Norvegia, pe 13 august, de la ora 20.00, va avea doar un iz de meci amical.

CFR Cluj revine în terenul european pentru duelul din prima manșă a turului trei preliminar din UEFA Conference League. Formăția ardeleană primește vizita norvegienilor de la Tromso într-o partidă programată astăzi, de la ora 19:30. Confruntarea din Gruia va fi difuzată în direct la televizor pe canalele PrimaSport 1 și DigiSport 1.

Miza acestei duble manșe este una extrem de importantă pentru parcursul european al echipei din Cluj. Învingătoarea din confruntarea dintre CFR Cluj și Tromso va avea parte de un adversar de nivel înalt în play-off-ul competiției, unde se va duela cu englezii de la Brighton, formație clasată pe locul 8 în stagiunea precedentă din Premier League.

Chiar dacă trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și a avut un debut ezitant în campionat, bifând eșecuri cu Oțelul Galați (1-2) și Rapid (1-3), echipa clujeană rămâne singura reprezentantă a României care a obținut calificarea în turul anterior al cupelor europene. Performanța a fost obținută săptămâna trecută, când ardelenii au învins categoric formația armeană Alashkert cu scorul de 3-0 pe teren propriu.

De cealaltă parte, adversarii de la Tromso ajung la Cluj după ce au fost eliminați din turul doi preliminar al Europa League de către cehii de la Hradec Kralove, având un scor general de 1-4. Totuși, norvegienii arată o formă ofensivă bună în campionatul intern, unde vin după un succes categoric cu 6-2 în fața celor de la Aalesund. În prezent, Tromso ocupă poziția a treia în prima ligă din Norvegia, fiind devansată doar de Bodo/Glimt și Viking.

Pentru confruntarea de pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, cei doi antrenori au la dispoziție loturi complete, iar formațiile probabile arată astfel:

CFR Cluj (formula 4-3-3): Vâlceanu - Braun, Pantalon, Abeid, Rocha - Muhar, Djokovic, B. Costa - Cordea, Drazic, Korenica. Rezerve: M. Filip, Gal - C. Matei, Miclăuș, Biliboc, Perianu, Gligor, Sula, Camora, Păun, Șfaiț, Fică. Antrenor: Antonio Folha.

Tromso (formula 5-3-2): Haugaard - Warneryd, Skjaervik, Guddal, Vadebu, Innvaer - Edvardsson, Jenssen, Hjerto-Dahl - Larsen, Camoes. Rezerve: Sarr, Lauvli - Tonnessen, Braut, Olden Larsen, Nyhammer, Dahlqvist, Myrvold, Oyvann, Mikkelsen, Grundt, Elvebu. Antrenor: Jorgen Vik.

Meciul va fi condus de o brigadă de arbitri din Croația, avându-l la centru pe Patrik Kolaric. Acesta va fi asistat de Luka Pajic și Ivan Starcevic, în timp ce al patrulea oficial va fi Antonio Melnjak. În camera VAR se vor afla Ante Culjak și asistentul VAR Fran Jovic, ambii din Croația.