FCSB a pierdut joi seară, la București, cu scorul de 2-3 în fața formației FK Auda, în prima manșă a turului al doilea preliminar din Conference League. Echipa pregătită de Marius Baciu a revenit de două ori, însă letonii au înscris golul victoriei în minutul 90+4 și au plecat cu avantaj înaintea returului.

Partida s-a disputat în Ghencea, în prima manșă a turului al doilea preliminar din Conference League. După rezultatul de la București, FCSB este obligată să câștige în Letonia pentru a continua în competiția europeană.

FCSB a avut prima încercare ofensivă încă din minutul 2, când Florin Tănase a executat o lovitură liberă, însă portarul Purins a reținut mingea. Oaspeții au răspuns rapid și au deschis scorul în minutul 5. Căpitanul Daskevics a șutat de la marginea careului și l-a învins pe Ștefan Târnovanu. Același Daskevics a mai creat pericol în minutul 9, când i-a dat din nou emoții portarului bucureștenilor.

FCSB a început apoi să pună presiune la poarta adversă. Daniel Bîrligea a șutat în minutul 13, iar Octavian Popescu a încercat la rândul său în minutul 19, însă Purins a intervenit de fiecare dată.

Egalarea a venit în minutul 23, prin Octavian Popescu. Jucătorul FCSB a luat o acțiune pe cont propriu și a trimis mingea la colțul lung, restabilind egalitatea. Bucureștenii nu au reușit însă să păstreze rezultatul. În minutul 32, Diedhiou a înscris pentru FK Auda și a readus formația letonă în avantaj. Până la pauză, preparatorul fizic al FCSB, Thomas Neubert, a fost eliminat pentru proteste.

FK Auda a intrat la vestiare cu un avantaj de un gol, după o primă repriză în care a profitat de problemele apărute în defensiva gazdelor.

În repriza secundă, echipa pregătită de Marius Baciu a atacat mai mult și a încercat să revină pe tabelă. Daniel Bîrligea a trimis peste bara transversală în minutul 47, iar două minute mai târziu Purins a intervenit la șutul lui Boutoutaou.

Marius Baciu a efectuat două schimbări la pauză. Vali Crețu l-a înlocuit pe Labonne, iar Stoian a intrat în locul lui Gnahore. Stoian a trimis mingea în poartă în minutul 58, însă golul a fost anulat pentru ofsaid. În minutul 61, Octavian Popescu a cerut lovitură de la 11 metri, dar arbitrul nu a acordat penalti. Partida nu a beneficiat de sistemul VAR. Trei minute mai târziu, Bîrligea nu a reușit să lovească suficient de puternic mingea, iar Purins a reținut fără probleme.

FCSB a reușit să egaleze din nou în minutul 71, după o acțiune construită de Stoian și Bîrligea. Stoian a pătruns în careu și a trimis mingea pentru Boutoutaou, iar jucătorul franco-algerian a înscris pentru 2-2. Formația bucureșteană a continuat să atace și a fost aproape să treacă în avantaj. În minutul 82, Rubenis a trimis mingea către propriul portar. Purins a fost prins pe picior greșit, însă balonul a trecut puțin pe lângă poartă și a ieșit în corner.

Stoian a trimis cu capul pe lângă poartă în minutul 88, iar Bîrligea a șutat în plasa laterală două minute mai târziu. Când partida părea că se va încheia la egalitate, oaspeții au înscris golul decisiv.

Kader Kone a marcat în minutul 90+4, după o intervenție greșită a lui Târnovanu, și a stabilit scorul final, 3-2 pentru FK Auda. În urma acestui rezultat, FCSB trebuie să întoarcă rezultatul în returul din Letonia pentru a evita eliminarea din Conference League.

FCSB: Târnovanu – Labonne (V. Creţu 46), Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore (Stoian 46) – Cisotti, Fl. Tănase – Boutoutaou (M. Toma 78), Bîrligea, Octavian Popescu (Politic 88). ANTRENOR: Marius Baciu

FK AUDA: Purins – Hrvoj, Ouedraogo (W. Fofana 63), Arroyo (Kragliks 67), Rubenis – Daskevics (Appiah 67), Y. Traore, H. Ibrahim – Diedhiou (M. Fofana 78), K. Kone, Bongemba. ANTRENOR: Didier Zanetti

Cartonașe galbene: Dawa 27 / Ouedraogo 5, Arroyo 44, M. Fofana 79, Appiah 90+1

Arbitru: David Fuxman, din Israel

Știrea inițială. FCSB se pregătește pentru o atmosferă intensă la partida cu FK Auda, din prima manșă a turului al doilea preliminar al UEFA Conference League. Meciul se dispută joi, 23 iulie, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua. Formația roș-albastră pornește ca favorită, iar interesul ridicat al suporterilor a determinat clubul să pună în vânzare bilete suplimentare.

Returul va avea loc o săptămână mai târziu, la Riga, de la ora 19:00. Echipa care se va califica va întâlni în faza următoare câștigătoarea dublei dintre NK Aluminji, din Slovenia, și Dinamo City Tirana, din Albania.

Cu numai câteva ore înaintea partidei din Ghencea, clubul a decis să deschidă inelul al doilea de la Peluza Nord și Tribuna a doua, pentru a răspunde solicitărilor venite din partea fanilor.

Biletele suplimentare pot fi cumpărate atât online, cât și de la casa de bilete a Stadionului Steaua.

„Dat fiind interesul manifestat de suporteri de a fi alături de noi în această seară, clubul nostru a decis să suplimenteze numărul de bilete prin deschiderea inelului 2 la Peluza Nord și Tribuna a 2-a. Acestea vor fi disponibile atât online, cât și la casa de bilete de la Stadionul Steaua, la următoarele prețuri: PELUZA – INEL 2 – 30 LEI TRIBUNA 2 – INEL 2 – 40 LEI. Vă așteptăm alături de noi!”, a anunțat clubul, prin intermediul rețelelor de socializare.

Florin Tănase s-a declarat încrezător înaintea debutului FCSB în noua campanie europeană, dar a atras atenția că diferențele dintre echipe s-au redus în ultimii ani.

Mijlocașul în vârstă de 31 de ani a spus că victoria cu FC Argeș, scor 2-0, le-a oferit încredere jucătorilor înaintea partidei europene.

„Mă simt bine, încrezător, nerăbdător să începem un nou parcurs în Europa. Sper să îl începem cu dreptul. Cred că în ultimul timp nu mai putem spune că avem meciuri ușoare în Europa. Toate echipele mici au crescut foarte mult, au progresat, au acces la informații și progresează de la an la an. Nu va fi un meci ușor. Trebuie să câștigăm, pentru că jucăm acasă, avem suporterii în spatele nostru, acesta este avantajul nostru. Sperăm să câștigăm meciul tur și în retur să ne fie mai ușor. Ne dă încredere victoria din campionat. Am obținut o victorie contra unei echipe cu care anul trecut nu am luat punct”, a declarat mijlocașul fostei campioane a României, pentru sport.ro.

Manșa retur dintre FK Auda și FCSB este programată pe 30 iulie, de la ora 19:00, la Riga, însă partida nu va fi transmisă la un post TV din România. Trustul Pro a achiziționat drepturile de difuzare deținute de clubul leton și a anunțat că meciul va putea fi urmărit contra cost numai pe platforma online VOYO.

Pro TV ar fi intenționat să transmită exclusiv online și partida tur din Ghencea, însă FCSB a cerut ca toate meciurile disputate pe teren propriu să fie difuzate și la televizor, nu doar pe o platformă de streaming. Până la începerea fazei ligii, fiecare club își negociază separat drepturile de televizare pentru partidele organizate pe teren propriu în preliminariile cupelor europene, inclusiv în play-off.

Din momentul începerii fazei ligii, UEFA preia negocierea acestor drepturi. Pentru returul din Letonia, reprezentanții Pro TV au discutat direct cu FK Auda și au decis ca partida să fie disponibilă numai pe VOYO.

În sezoanele precedente, mai mulți suporteri ai FCSB s-au plâns că partidele din preliminariile cupelor europene, în special cele disputate în deplasare, au fost mutate în mediul online și au putut fi urmărite numai contra cost Unele dintre meciurile respective au fost retransmise și prin fluxuri online ilegale, în ciuda avertismentelor transmise de Pro TV, compania care deține platforma VOYO.